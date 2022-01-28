Суд на Івано-Франківщині відмовився поновлювати на роботі невакциновану вчительку

Ще у листопаді невакцинована вчителька математики й інформатики Заланівської гімназії на Івано-Франківщині звернулася до суду з позовом про скасування наказу про її відсторонення. Проте суд відхилив її позов.

У матеріалах справи зазначається, що невакциновану вчительку Наталію Скородинську відсторонили від роботи без збереження зарплати наказом директора. У гімназії вона працює понад 33 роки.

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У позовних вимогах адвокати просили:

поновити вчительку на посаді,

стягнути на її користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.

За словами адвокатів, наказ про відсторонення вчительки начебто порушує Конституцію України, міжнародні договори та трудове законодавство.

Водночас директорка гімназії заперечила проти позову і зазначила, що відсторонення вчительки від роботи не є порушенням права на працю, оскільки за нею зберігається робоче місце.

У суді вчителька заявляла, що наявні вакцини від коронавірусу нібито не пройшли всіх клінічних випробувань та з урахуванням її стану здоров’я становлять небезпеку для життя.

Суд відмовився поновити вчительку на посаді

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що позивачка як працівниця школи підлягає обов’язковому щепленню проти COVID-19, однак відмовилась від цього та не надала документа щодо медичних протипоказань.

А тому порушення закону у тому, що керівник навчального закладу видала наказ про її відсторонення від роботи, немає.

Тимчасове звільнення працівника від виконання ним трудових обов’язків в порядку відсторонення від роботи (на умовах та підставах, встановлених законодавством) за своєю суттю не є дисциплінарним стягненням, а є особливим запобіжним заходом,

– йдеться у постанові суду.

В результаті суд відмовив у задоволені всіх позовних вимог вчительки та не поновив її на посаді.

До слова, відсторонені через відсутність вакцинації вчителі подають численні позови до судів, в яких оскаржують рішення школи. Проте далеко не всіх педагогів повертають на роботу. Наприклад, раніше суд на Рівненщині відмовив у задоволенні двох позовів вчителів, які хотіли скасувати наказ про відсторонення.