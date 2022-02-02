Суд на Херсонщині відмовився поновлювати на роботі невакцинованих вчителів

Ще 8 листопада всі навчальні заклади України відсторонили вчителів, які не пройшли щеплення. Через це багато педагогів почали подавати до суду. Проте у більшості випадків суд відмовляється поновити їх на посаді.

Днями Каховський міськрайонний суд відмовився поновити на роботі трьох невакцинованих вчителів фізкультури, німецької і англійської мови Чорноморівської гімназії і опорної школи Зеленопідської громади.

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Також суд відмовив вчителям у виплаті їм зарплати за час відсторонення.

На думку позивачів, ці відсторонення були незаконними і грубими порушеннями їхніх конституційних прав. Проте Каховський суд визнав, що вимоги обов’язкового щеплення вчителів є законними і не підлягають сумніву.

Також він послався на постанову Верховного Суду, де наголошено на виправданості вимоги про обов’язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб. "У даному питанні превалює принцип важливості суспільних інтересів над особистими", – йдеться в постанові суду.

Також Каховський суд нагадав, що з 8 листопада 2021 року набрала чинності вимога щодо обов’язкового профілактичного щеплення проти COVID-19 працівників освіти.

Водночас суддя визнав незаконними і скасував усі три накази керівників закладів про відсторонення від роботи.

"Директори шкіл під час видання наказів про відсторонення невакцинованих вчителів не дотрималися порядку відсторонення, що є підставою для скасування таких наказів", – зазначено в рішеннях суду.

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Начальниця управління освіти Каховської міськради Оксана Круковська вважає, що директор гімназії вчинив правильно, бо він не міг допустити до роботи невакцинованих вчителів.

Суд теж не вимагає від нас цього. Але апеляція безумовно буде, оскільки ми не згодні з рішенням суду в частині визнання незаконними наказів керівника закладу,

– додала вона.

Подібні справи розглядалися і в сусідній Новій Каховці. Там 31 січня місцевий суд відмовив у позові невакцинованій співробітниці новокаховського ясла-садку №6 "Теремок". Жінка вимагала виплатити їй зарплату за час відсторонення.

Начальниця відділу освіти Новокаховської міськради Лілія Микитенко розповіла, що загалом до суду звернулись двоє працівників дитсадків і двоє вчителів шкіл нашої громади.

"Це – їхнє право. Але ми діяли відповідно до чинного законодавства. Існують накази про обов’язковість вакцинації для працівників освітніх закладів і ми їх про це попередили. Якщо ж деякі з них свідомо відмовляються від щеплення, то не можемо їх допустити до роботи", – сказала вона.

До слова, останнім часом в українських судах розглядається велика кількість позовів працівників, відсторонених від роботи за небажання вакцинуватися від коронавірусу.

Так, минулого тижня суд на Івано-Франківщині відмовився поновлювати на роботі невакциновану вчительку. Суддя заявив, що не було порушенням закону те, що директор видала наказ про відсторонення.