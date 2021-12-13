Учитель – це не просто надавач освітніх послуг, а насамперед наставник, який власним прикладом надихає та мотивує школярів до навчання та саморозвитку.

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Як вчителю залишатися прикладом для учнів

Удосконалюйте власні навички та поглиблюйте знання

Школярі навряд чи будуть дослухатися до вчителя, який за 10-20 років не змінив методику навчання. За словами експертів, діти не умотивовані навчатися у педагога, який сам давно нічому новому не вчиться.

Завдяки розвитку технологій, нинішні вчителі мають широкі можливості для самоосвіти – численні вебінари, курси, конференції. І найголовніше, що це можна робити навіть безкоштовно.

Для цього слідкуйте за освітніми тенденціями та трендами, навчайтесь у провідних фахівців, експериментуйте з новими підходами. Безперервна самоосвіта дозволяє постійно відчувати інтерес і задоволення від роботи. До того ж, учитель, який захоплюється процесом навчання та працює із натхненням, викликає щиру повагу у школярів.

Будьте з технологіями на "ти"

Сучасні школярі швидко опановують нові навички, вони надихаються ідеями челенджів, прагнуть наслідувати відомих блогерів. Тож, для таких дітей традиційних систем викладання вже недостатньо. Вони не розуміють сенс знань заради самих знань.

Щоб підтримувати зацікавленість школярів, виявляйте винахідливість:

використовуйте навчальні онлайн-ігри,

застосовуйте електронні дошки,

показуйте змістовні ролики та анімації.

Давайте їм завдання, для виконання якого необхідно скористатися онлайн-інструментами. А головне: пояснюйте практичний сенс набутих знань не у віддаленій перспективі, а в повсякденному житті.



Вчитель проводить цікавий урок / Фото 4mama.ua

Не дистанціюйтесь від учнів та заохочуйте командну роботу

Намагайтеся проводити навчання, відштовхуючись від інтересів школярів. Наприклад, ваші учні захоплюються Гаррі Поттером, то на відпрацювання певного правила давайте речення текстів роману. Або на прикладі реальних хімічних реакцій наочно поясніть принципи чаклунства, які згадуються у книзі.

Навчальний процес йтиме легше для вчителя та дієвіше для учнів, якщо педагог вміє вдало поєднувати програмний матеріал та сферу інтересів школярів.

Варто пам'ятати, що школярі всіх часів обожнюють змагання та прагнуть отримувати знання на практиці. Тому учні із нетерпінням чекатимуть на ваші уроки, якщо там буде щось цікаве – командний проєкт, навчальна гра, тематична вікторина тощо.

Давайте творчі завдання

Раніше вчитель був основним джерелом знань. Сьогоднішнім школярам нецікаво просто слухати програмний матеріал. Тож завдання педагога не просто передавати інформацію, а розвивати у школярів критичне мислення.

Залучайте навчальні ігри, практикуйте прийоми критичного мислення, ставте цікаві запитання та заохочуйте креативність на уроках.

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Пам'ятайте про доречний гумор

Учні люблять тих вчителів, які можуть не лише цікаво провести урок, а й вдало пожартувати. Тому не варто намагатися бути надто серйозними та суворими, і не бійтесь визнавати свої помилки та при нагоді жартувати під час уроку.

До таких вчителів учні ставляться з довірою та повагою. Разом з такими педагогами школярі вчаться дискутувати, відстоювати свою точку зору та не боятися робити помилки при навчанні.