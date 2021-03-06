9 березня в Україні відзначатимуть день народження Тараса Шевченка. За порадами вчителів, щоб захопити учнів його постаттю, варто осучаснити Шевченка. Тому ми підготували кілька ідей для уроків, які допоможуть зробити Тараса Григоровича ближчим та зрозумілішим для дітей.

Світ героїв у творах Тараса Шевченка, та й самого автора, надто далекий від сучасних дітей, їхніх інтересів та цінностей. Тому їх варто адаптувати і наблизити до сьогодення.

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Як осучаснити Шевченка на уроках літератури

Революціонер

Для того щоб розглянути образ революціонера, запропонуйте учням подумки повернутися у 2014 рік – на Майдан. Адже під час Революції гідності, він, ймовірно, був найбільш цитованим автором.

Тож, запропонуйте учням поміркувати: чому не громадянська лірика сучасних українських письменників, а саме твори Шевченка захоплювали під час цих подій українців.

Особливо зверніть увагу дітей на питання, що сприяло тому, що класик зі шкільної програми вмить заговорив актуальними в той період словами.

Адже Шевченко-революціонер фізично не перебував на барикадах, але його присутність була помітною: його слова були на щитах, його образ поряд із образами Лесі Українки та Івана Франка охороняв вулицю Грушевського. До того ж, він і сам брав у руки биту чи шину на ілюстраціях сучасних художників.



Ілюстрація Шевченко з шиною на Майдані / Фото "Фокус"

Художник

Ми дещо менше знаємо про Шевченка-художника, ніж про Шевченка-письменника. Бо українці — літературоцентрична нація, тож про своїх художників, музикантів та театралів ми завжди знаємо менше.

Але можна переказати дітям або почитати разом уривки повісті «Художник». Про те, як молодий автор познайомився з богемою Петербурга, як його прийняли, чому підтримали.

Також можна розглянути роботи, які створив Шевченко в кожен з періодів життя:

портрети друзів та сучасників;

роботи, створені в Академії мистецтв (тут і "Циганка-ворожка", і "Катерина");

твори, написані під час заслання.

Нехай діти по групах подивляться на роботи автора і з’ясують, яким же був Шевченко-художник, у яких техніках працював, які теми порушував, чим переймався?

Шевченко та "Гра престолів"

Популярний серіал "Гра престолів" захопив багато мільйонів глядачів. Сюжети й герої циклу романів Джорджа Мартіна слугують прекрасним матеріалом для компаративного аналізу відразу двох творів української літератури — "Слова о полку Ігоревім" та "Гайдамаків" Тараса Шевченка.

Попросіть учнів “розкласти” поему "Гайдамаки" як "Гру престолів". Адже використовуючи стоп-кадри серіалу та приміряючи "умовні" реалії, можна знайти дуже багато спільного.

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Бойові дії, "свої" та "чужі", батальні сцени, любовна лінія, "обраний" сирота Джон Сноу, чия героїчна доля є непересічною, а сам Сноу увібрав усі героїчні чесноти. Чим він не Ярема?

А яка ж із героїнь серіалу – Оксана? Учні радо поміркують над таким запитанням. Натомість Російська імперія – як Сім Королівств, політичні інтриги та повстання.

Звісно, такий урок буде цікавим передусім прихильникам серіалу, тож наперед дізнайтеся, скільки таких є в класі.

Рок-зірка

Сьогодні письменники дедалі частіше стають учасниками музичних проєктів й уявляють себе рок-зірками. Вони збирають зали й заряджають енергетикою, аудиторія підспівує, скачує альбоми й цитує пісні.

Так, наприклад, у Сергія Жадана є проєкт із харківським гуртом "Собаки в космосі", у Юрія Андруховича – із польським Karbido, Дмитро Лазуткін запрошує на виступи "Артерії". Тому запропонуйте учням поміркувати: із ким був би проєкт у Тараса Григоровича?

Окрім того, знайдіть на урок звучання текстів Шевченка і як хіп-хопу, і як тяжкого року. Попросіть учнів подумати, як музика по-новому розставляє акценти у творах?

Вірш "Заповіт" Шевченка в стилі рок:

Тут найяскравішими є музичні інтерпретації "Мені однаково" від "Скрябіна", пісні від учасників шоу, "Бандуристе, орле сизий" у виконанні Ірини Білик, "Садок вишневий" від гурту "Мертвий півень".

А якщо в класі є діти, які займаються музикою, запропонуйте поекспериментувати з творами Шевченка й зробити власний новий хіт. Можливо, це завдання захопить дітей і підштовхне знайти свій текст у "Кобзарі".

Меми про Шевченка

У соцмережі є безліч дотепних мемів з Тарасом Григоровичем. Їх можна роздрукувати на кольоровому принтері чи зробити велику презентацію й після демонстрації кожного мему просити учнів пояснити зміст того, що приховує в собі весела картинка.

Приклади мемів про Тараса Шевченка: фотодобірка