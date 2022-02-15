Сучасні підходи до організації інклюзивного навчання у садочках

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дитини, але водночас створює відповідні умови для отримання якісної освіти. Ця освітня технологія передбачає розвиток, навчання й виховання дітей з ООП у звичайному садочку.

Але у такому закладі мають бути створені відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності освітнього процесу.

До теми Новий порядок організації інклюзивного навчання: головні зміни

Викладачка та тренерка інклюзивної освіти Рівненського ОІППО Тетяна Наумчук розповіла про те, як моделювати освітній процес в інклюзивних групах з урахуванням індивідуальних потреб та груп підтримки дітей з ООП.

Забезпечення якісного інклюзивного навчання у садочку

Необхідними умовами якісного інклюзивного навчання є:

нормативно-правова база закладу дошкільної освіти;

посадові обов’язки педагогів, асистента вихователя, вузьких спеціалістів;

підвищення кваліфікації педагогів;

співпраця з фахівцями ІРЦ;

визначення особливих освітніх потреб та рівнів підтримки дитини з ООП;

створення інклюзивного освітнього простору;

надання освітніх, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;

забезпечення дітей спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку;

гармонізована співпраця ІРЦ-батьки-садочок.

Склад команди супроводу дитини з ООП:

постійні учасники: керівник або вихователь-методист, вихователь, асистент вихователя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог та батьки дитини з ООП тощо;

залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.

Пріоритетність цілей для навчання

Забезпечення безпеки життя та здоров’я.

Навички соціальної взаємодії/спілкування.

Адаптивні та побутові навички.

Академічні навички.

Сфери застосування адаптації та модифікації

Пристосування середовища.

Психолого-педагогічні стратегії.

Навчальні матеріали та завдання.

Система та критерії оцінювання.

Сучасні методики роботи

Інклюзивне середовище у закладі дошкільної освіти запроваджується у взаємодії з такими напрямами як:

організаційна культура;

освітня політика на рівні закладу;

інклюзивна практика.

Також у садочку варто використовувати геоборд – це багатофункціональна ігрова дошка для конструювання геометричних фігур або інших рисунків. Адже він розвиває когнітивні здібності дитини – просторове та асоціативне мислення, увагу, пам’ять.

А математичний планшет дозволяє самостійно вигадувати зображення, а значить, розвиває фантазію та творчий потенціал дітей. Це відмінний метод розслаблення та зняття фізичного та психологічного напруження у дітей.

Розвитковий електронник комплекс Gcompris– це багатоплатформовий універсальний освітній комплект для дітей від 2 до 7 років. Він включає в себе понад 140 вправ, які допоможуть маленьким дітям розвинути їх сприйняття, увагу, пам’ять, мислення, уяву, дрібну моторику тощо.

Приклади вправ: вирішити головоломку, перетягуючи кожен елемент з набору на відповідне місце.

Терапія су-джок – у перекладі з корейської "су" – долоня, а "джок" – стопа. Тож, така терапія – це стимулювання біологічно активних точок, які розміщені на кистях та стопах. Ці точки є рефлекторною проєкцією органів та частин тіла людини.

Терапія су-джок також:

стимулює мовні зони кори головного мозку;

підвищує розумову активність дітей;

розвиває дрібну моторику рук.

Керівник садочку повинен забезпечити прийняття управлінських рішень щодо стратегічних перспектив розвитку закладу освіти та відповідальності за хід та результати освітнього процесу.

Педагогам варто допомогти у виборі:

освітньої програми;

пріоритетних напрямів та завдань в організації освітнього процесу;

моделі планування та організації освітнього процесу на основі інтегрованого підходу;

видів, форм та методів підвищення професійної компетентності працівників;

забезпечення партнерських стосунків у взаєминах однолітків групи із дітьми з ООП та їхніми батьками.

Ключові аспекти взаємодії вихователя та асистента вихователя:

Обговорення.

Довіра.

Спільне ухвалення рішень.

Загальні ресурси.

Розподіл відповідальності.

Рівноправність.

До слова, досить багато школярів в Україні навчається за інклюзивною формою навчання. Серед них є і діти з інтелектуальними порушеннями. Як оцінювати їхні навчальні досягнення – читайте у статті.