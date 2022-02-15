Але у такому закладі мають бути створені відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності освітнього процесу.
До теми Новий порядок організації інклюзивного навчання: головні зміни
Викладачка та тренерка інклюзивної освіти Рівненського ОІППО Тетяна Наумчук розповіла про те, як моделювати освітній процес в інклюзивних групах з урахуванням індивідуальних потреб та груп підтримки дітей з ООП.
Забезпечення якісного інклюзивного навчання у садочку
Необхідними умовами якісного інклюзивного навчання є:
- нормативно-правова база закладу дошкільної освіти;
- посадові обов’язки педагогів, асистента вихователя, вузьких спеціалістів;
- підвищення кваліфікації педагогів;
- співпраця з фахівцями ІРЦ;
- визначення особливих освітніх потреб та рівнів підтримки дитини з ООП;
- створення інклюзивного освітнього простору;
- надання освітніх, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;
- забезпечення дітей спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку;
- гармонізована співпраця ІРЦ-батьки-садочок.
Склад команди супроводу дитини з ООП:
- постійні учасники: керівник або вихователь-методист, вихователь, асистент вихователя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог та батьки дитини з ООП тощо;
- залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.
Пріоритетність цілей для навчання
- Забезпечення безпеки життя та здоров’я.
- Навички соціальної взаємодії/спілкування.
- Адаптивні та побутові навички.
- Академічні навички.
- Сфери застосування адаптації та модифікації
- Пристосування середовища.
- Психолого-педагогічні стратегії.
- Навчальні матеріали та завдання.
- Система та критерії оцінювання.
Сучасні методики роботи
Інклюзивне середовище у закладі дошкільної освіти запроваджується у взаємодії з такими напрямами як:
- організаційна культура;
- освітня політика на рівні закладу;
- інклюзивна практика.
Також у садочку варто використовувати геоборд – це багатофункціональна ігрова дошка для конструювання геометричних фігур або інших рисунків. Адже він розвиває когнітивні здібності дитини – просторове та асоціативне мислення, увагу, пам’ять.
А математичний планшет дозволяє самостійно вигадувати зображення, а значить, розвиває фантазію та творчий потенціал дітей. Це відмінний метод розслаблення та зняття фізичного та психологічного напруження у дітей.
Розвитковий електронник комплекс Gcompris– це багатоплатформовий універсальний освітній комплект для дітей від 2 до 7 років. Він включає в себе понад 140 вправ, які допоможуть маленьким дітям розвинути їх сприйняття, увагу, пам’ять, мислення, уяву, дрібну моторику тощо.
Приклади вправ: вирішити головоломку, перетягуючи кожен елемент з набору на відповідне місце.
Терапія су-джок – у перекладі з корейської "су" – долоня, а "джок" – стопа. Тож, така терапія – це стимулювання біологічно активних точок, які розміщені на кистях та стопах. Ці точки є рефлекторною проєкцією органів та частин тіла людини.
Терапія су-джок також:
- стимулює мовні зони кори головного мозку;
- підвищує розумову активність дітей;
- розвиває дрібну моторику рук.
Керівник садочку повинен забезпечити прийняття управлінських рішень щодо стратегічних перспектив розвитку закладу освіти та відповідальності за хід та результати освітнього процесу.
Педагогам варто допомогти у виборі:
- освітньої програми;
- пріоритетних напрямів та завдань в організації освітнього процесу;
- моделі планування та організації освітнього процесу на основі інтегрованого підходу;
- видів, форм та методів підвищення професійної компетентності працівників;
- забезпечення партнерських стосунків у взаєминах однолітків групи із дітьми з ООП та їхніми батьками.
Ключові аспекти взаємодії вихователя та асистента вихователя:
- Обговорення.
- Довіра.
- Спільне ухвалення рішень.
- Загальні ресурси.
- Розподіл відповідальності.
- Рівноправність.
До слова, досить багато школярів в Україні навчається за інклюзивною формою навчання. Серед них є і діти з інтелектуальними порушеннями. Як оцінювати їхні навчальні досягнення – читайте у статті.