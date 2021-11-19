Створили сторінку в інстаграмі та знущалися: учні влаштували кібербулінг однокласниці

На Херсонщині учениця 8 класу школи у Скадовському районі стала жертвою кібербулінгу від однокласників. Підлітки створили її фейкову сторінку в інстаграмі та знущалися з дівчини.

Як діти знущалися з однокласниці

За даними поліції, діти потай фотографували неповнолітню у школі та викладали її фото на сторінку з різними підписами нецензурного характеру. Вони також малювали на сторінці непристойні речі.

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Після цього діти обговорювали її сторінку у телеграм-чаті класу, доступу до якого потерпіла не мала.

За словами правоохорців, після розголосу, двоє однокласників, які створювали фейки, одразу їх видалили.

У справу втрутилася поліція

Дівчинка побачила сторінку і розповіла мамі, а та звернулася до школи, звідки вже викликали поліцію.

Правоохоронці та служба у справах дітей провели розслідування, поспілкувалися з дітьми і підтвердили, що з учениці 8 класу знущалися.

Частина класу була вороже налаштована проти однокласниці. Причину такого ставлення учні пояснили тим, що дівчинка не місцева і переїхала в село лише 3 роки тому,

– кажуть у службах.

З булерами та учнями класу провели виховні бесіди, а після розгляду матеріалів судом кривдників можуть поставити на облік в поліцію.

Поліція притягнула до адміністративної відповідальності батьків кривдників за статтею №173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу".

До слова, у Полтаві троє 10-річних школярів напали на першокласницю просто в шкільному коридорі. Хлопці побили 6-річну дівчинку, а один із них – ще й заліз їй під білизну. Деталі скандалу – читайте у статті.