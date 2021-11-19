Створили онлайн-курс про підвищення кваліфікації педагогів: як його пройти
Джерело:"Нова українська школа"
У відкритому доступі з’явився онлайн-курс "Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги та можливості". Його можуть пройти всі охочі вчителі безкоштовно.
Курс створили у співпраці ГО "ЕдКемп Україна", Платформи Prometheus, ГО "Смарт освіта" за сприяння МОН. Він надає докладні роз’яснення, рекомендації та інструменти щодо нових можливостей у сфері підвищення кваліфікації.
До теми Для вчителів створили курс при НАЗК про доброчесність: як зареєструватися та отримати сертифікат
Для чого потрібен цей курс
Учасники курсу дізнаються:
- як і де обирати програми підвищення кваліфікації;
- на що звертати увагу під час розроблення таких програм;
- як створювати плани для шкіл та ухвалювати рішення про визнання результатів підвищення кваліфікації;
- як заповнювати необхідні документи;
- як планувати професійне зростання педагогів з урахуванням усіх потреб та фінансових можливостей.
Курс рекомендований для тих, хто беруть участь у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників шкіл. Також курс рекомендують пройти всім, хто цікавляться сферою педагогічного зростання.
Пройти онлайн-курс про підвищення кваліфікації за цим посиланням. Після успішного виконання всіх завдань курсу учасник отримає сертифікат. Обсяг курсу: 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС).
До слова, в Україні стартувала школа кар’єрного консультанта. Навчання у такій школі безплатне, там вчителі можуть підвищити свою кваліфікацію. Також курс допоможе створити у школі середовище, у якому довіряють і поважають права.