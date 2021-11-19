Створили онлайн-курс про підвищення кваліфікації педагогів: як його пройти

У відкритому доступі з’явився онлайн-курс "Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги та можливості". Його можуть пройти всі охочі вчителі безкоштовно.

Курс створили у співпраці ГО "ЕдКемп Україна", Платформи Prometheus, ГО "Смарт освіта" за сприяння МОН. Він надає докладні роз’яснення, рекомендації та інструменти щодо нових можливостей у сфері підвищення кваліфікації.

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Для чого потрібен цей курс

Учасники курсу дізнаються:

як і де обирати програми підвищення кваліфікації;

на що звертати увагу під час розроблення таких програм;

як створювати плани для шкіл та ухвалювати рішення про визнання результатів підвищення кваліфікації;

як заповнювати необхідні документи;

як планувати професійне зростання педагогів з урахуванням усіх потреб та фінансових можливостей.

Курс рекомендований для тих, хто беруть участь у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників шкіл. Також курс рекомендують пройти всім, хто цікавляться сферою педагогічного зростання.

Пройти онлайн-курс про підвищення кваліфікації за цим посиланням. Після успішного виконання всіх завдань курсу учасник отримає сертифікат. Обсяг курсу: 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС).

До слова, в Україні стартувала школа кар’єрного консультанта. Навчання у такій школі безплатне, там вчителі можуть підвищити свою кваліфікацію. Також курс допоможе створити у школі середовище, у якому довіряють і поважають права.