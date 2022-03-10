STUDY.UA займається організацією навчання за кордоном, мовними курсами та різними навчальними програмами. Тепер свої послуги вони пропонують усім школярам України.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Навчання буде абсолютно безкоштовним

На онлайн-навчання кличуть учнів 5 – 9 та 10 – 11 класів. У STUDY.UA наголошують, що навчання буде абсолютно безкоштовним і відбуватиметься у режимі онлайн.



Дітям запропонують уроки з української та міжнародної програми, вивчення англійської мови. Також будуть уроки з підтримки – мотиваційні лекції від психологів.

Школярі раніше пішли на канікули

Зазначимо, що після початку війни українські навчальні заклади пішли на 2-тижневі канікули. Незабаром навчання в певних регіонах можуть відновити.

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