Студентка просить відрахувати її з університету Драгоманова через викладачку Більченко

Студентка першого курсу магістратури Національного педуніверситету імені Михайла Драгоманова Марія Прошковська попросила її відрахувати з вишу через антиукраїнські меседжі її викладачки – професорки Євгенії Більченко, яка нещодавно втрапила у скандал.

Джерело: Марія Прошковська у фейсбуці

Свою позицію студентка виклала на особистій сторінці у фейсбуці. Вона навчається на факультеті філософії та суспільствознавства (спеціальність культурологія).

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Чому студентка просить відрахувати її? Вона зазначила, що так вирішила відповісти на відсутність реакції вишу на заяви своєї викладачки проти української мови.

Я просто не можу вчитись далі у Євгенії Більченко та в університеті, який паплюжить всі принципи державної вищої освіти і на сьомому році війни закриває очі на подібні резонансні речі. Слава Україні!

– написала вона.

Її заяву про прохання відрахування вже зареєстровали в канцелярії ректорату 26 січня 2021 року.

Студентку бентежить не лише особиста позиція Більченко, а й те, що вона системно "промиває мізки" молоді, у якої викладає. Цим професорка займається не лише в аудиторіях, але й у лекціях у ютубі.

"Професорка Більченко не поважає країну, в якій живе, працює і заробляє, мову цієї країни, вважає війну Росії проти України “громадянською війною”, демократично обрану владу – неонацистським режимом. Крім того, вона публічно заявляє про дружбу із Захаром Прилєпіним, виступає на телеканалах “ДНР” та російському телебаченні, де розповідає про те, як її тут пригнічують", - написала Марія Прошковська

Студентка додала, що у соцмережі викладачка заявляє також про те, що вона разом із керівництвом університету "підтирається скаргами", які на неї надходять.

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До слова, викладачка Євгенія Більченко заявила, що ректор університету Драгоманова не звільнятиме її. Натомість частина викладачів та студентів вважають, що продовження її роботи є неприпустимим.

Що відомо про ситуацію в університеті

Професорка університету Драгоманова Євгенія Більченко публічно критикувала новий закон про мову. Вона написала про нього так: "Лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії".

Також викладачка оприлюднила цілу низку скандальних заяв як "представниця російської цивілізації".

Водночас Більченко назвала Україну тоталітарною державою. Вона зазначила, що українською владою керують "вуличні етнорадикали", що займаються "фашизмом" і "Бухенвальдом".