Студентка просить відрахувати її з університету Драгоманова через викладачку Більченко
Студентка першого курсу магістратури Національного педуніверситету імені Михайла Драгоманова Марія Прошковська попросила її відрахувати з вишу через антиукраїнські меседжі її викладачки – професорки Євгенії Більченко, яка нещодавно втрапила у скандал.
Джерело: Марія Прошковська у фейсбуці
Свою позицію студентка виклала на особистій сторінці у фейсбуці. Вона навчається на факультеті філософії та суспільствознавства (спеціальність культурологія).
Цікаво Тема мови має обговорюватися, – МОН про ситуацію з викладачкою Більченко
Чому студентка просить відрахувати її? Вона зазначила, що так вирішила відповісти на відсутність реакції вишу на заяви своєї викладачки проти української мови.
Я просто не можу вчитись далі у Євгенії Більченко та в університеті, який паплюжить всі принципи державної вищої освіти і на сьомому році війни закриває очі на подібні резонансні речі. Слава Україні!
– написала вона.
Її заяву про прохання відрахування вже зареєстровали в канцелярії ректорату 26 січня 2021 року.
"Професорка Більченко не поважає країну, в якій живе, працює і заробляє, мову цієї країни, вважає війну Росії проти України “громадянською війною”, демократично обрану владу – неонацистським режимом. Крім того, вона публічно заявляє про дружбу із Захаром Прилєпіним, виступає на телеканалах “ДНР” та російському телебаченні, де розповідає про те, як її тут пригнічують", - написала Марія Прошковська
Студентка додала, що у соцмережі викладачка заявляє також про те, що вона разом із керівництвом університету "підтирається скаргами", які на неї надходять.
До теми Професорка університету Драгоманова назвала себе "представницею російської цивілізації"
Поділитися новиною
-
Скасування нового правопису, скандал з викладачкою та очне навчання – підсумки тижня в освіті28 січня , 20:46
-
Вчить, що росіяни вбивають українців: вчительку з проукраїнською позицією вимагають звільнити28 січня , 10:09
-
Скандали в школах, навчання після локдауну та зарплати вчителів – підсумки тижня в освіті22 січня , 20:02