Студентка першого курсу магістратури Національного педуніверситету імені Михайла Драгоманова Марія Прошковська попросила її відрахувати з вишу через антиукраїнські меседжі її викладачки – професорки Євгенії Більченко, яка нещодавно втрапила у скандал.

Джерело: Марія Прошковська у фейсбуці

Свою позицію студентка виклала на особистій сторінці у фейсбуці. Вона навчається на факультеті філософії та суспільствознавства (спеціальність культурологія).

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Чому студентка просить відрахувати її? Вона зазначила, що так вирішила відповісти на відсутність реакції вишу на заяви своєї викладачки проти української мови.

Я просто не можу вчитись далі у Євгенії Більченко та в університеті, який паплюжить всі принципи державної вищої освіти і на сьомому році війни закриває очі на подібні резонансні речі. Слава Україні!

– написала вона.

Її заяву про прохання відрахування вже зареєстровали в канцелярії ректорату 26 січня 2021 року.

Студентку бентежить не лише особиста позиція Більченко, а й те, що вона системно "промиває мізки" молоді, у якої викладає. Цим професорка займається не лише в аудиторіях, але й у лекціях у ютубі.

"Професорка Більченко не поважає країну, в якій живе, працює і заробляє, мову цієї країни, вважає війну Росії проти України “громадянською війною”, демократично обрану владу – неонацистським режимом. Крім того, вона публічно заявляє про дружбу із Захаром Прилєпіним, виступає на телеканалах “ДНР” та російському телебаченні, де розповідає про те, як її тут пригнічують", - написала Марія Прошковська

Студентка додала, що у соцмережі викладачка заявляє також про те, що вона разом із керівництвом університету "підтирається скаргами", які на неї надходять.

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