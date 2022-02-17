Студентка через суд скасувала відрахування з університету у Львові: цікаві подробиці

Львів'янку Анастасію Сухорукову на другому курсі філософського факультету ЛНУ імені Франка відрахували за те, що вона місяць не відвідувала пари. Проте 21-річна дівчина через суд скасувала своє відрахування.

Анастасія Сухорукова у 2017 році вступила на спеціальність "Психологія" філософського факультету ЛНУ на бюджет і отримувала соціальну стипендію як переселенка.

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Чому студентку відрахували

У 2018 році на другому курсі вона виграла грант на 5-місячне навчання у театральній школі Musik og Teaterhøjskolen у Данії. Дівчина одразу звернулась до декана, щоб отримати академічну відпустку на рік.

Як вказано в матеріалах справи, мати Анастасії Сухорукової упродовж трьох місяців зверталась до ректора університету, декана факультету та проректора з проханням надати або академвідпустку її доньці, або ж дозволити їй навчатись за індивідуальним графіком упродовж одного семестру.

Попри це Вчена рада філософського факультету відмовила у наданні Анастасії Сухорукової академвідпустки або індивідуального графіка навчання. Своє рішення рада мотивувала тим, що грант данської школи Musik og Teaterhøjskolen не відповідає спеціальності "Психологія".

В результаті у жовтні 2018 року Анастасію Сухорукову відрахували з університету за те, що вона не відвідувала пари впродовж вересня (на той момент дівчина вже навчалась у Данії). Підставою для відрахування стало подання декана та відповідне рішення студентської ради факультету.

Дівчина подала до суду і виграла справу

Проте Анастасія Сухорукова подала позов до суду та оскаржила наказ ректора про відрахування. На її думку, університет не надав доказів та пояснень, яким чином студентська рада встановила факт невиконання нею навчального плану.

Спочатку суд відхилив позов Анастасії Сухорукової, однак згодом вона подала апеляцію. На засіданні у лютому 2022 року цю справу розглянула колегія суддів, і там скасували рішення суду першої інстанції.

На думку суду, в університеті порушили процедуру відрахування студентки , бо не отримали згоди від студентського уряду на таке рішення. Окрім того, наказ ректора про відрахування Анастасії Сухорукової був виданий у момент, коли був чинний інший наказ – про переведення студентки на другий курс навчання.

, бо не отримали згоди від студентського уряду на таке рішення. Окрім того, наказ ректора про відрахування Анастасії Сухорукової був виданий у момент, коли був чинний інший наказ – про переведення студентки на другий курс навчання. Так, апеляційний суд визнав незаконним відрахування студентки з університету та поновив її на другому курсі спеціальності "Психологія".

До слова, Національний авіаційний університет відрахував голову студради Володимира Падєріна. В адміністрації кажуть, що він мав би бути "прикладом" для інших студентів. Проте сам колишній студент впевнений, що це через конфлікт з ректором. Деталі – читайте за посиланням.