Студентів з окупованого Донецька змушують голосувати на виборах до Держдуми РФ

З 17 до 19 вересня відбудуться нелегітимні вибори в Росії, їх проведуть і в окупованому Донбасі, Криму та Севастополі. Окупанти активно залучають до участі у виборах жителів окупованої частини Донбасу, зокрема і студентів трьох місцевих вишів.

Стало відомо, що голосувати змушують студентів Донецького національного університету та Донбаської національної академії будівництва і архітектури.

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Їх просять для участі проголосувати у виборах до Держдуми РФ дистанційно, а скріншоти з реєстрацією на голосування змушують скидати старостам груп.

У цих вишах представники деканату змушують всіх голосувати. Водночас імена всіх студентів, які відмовляються їхати голосувати, старости мають повідомити ректору.

Якщо вам кажуть, що треба, то значить це треба зробити. Мені не приємно отримувати дзвінки в 10 вечора, що у нас студенти якісь дивні і не такі. Треба проголосувати, там не питають вашу згоду. Це я пишу від імені Зайченко (ректора вишу),

– йдеться у студентських групах.

Якщо хтось не зможе - то він повинен йти в деканат та написати пояснювальну записку. Там наголошують, що "якось не хочеться", – це не причина.

"Це не тільки в нашому виші проводять. Це роблять не перший рік, тепер до нас дійшла черга", – додають старости.



Скріншот, як студентів змушують голосувати у виборах до Держдуми РФ

Окрім того, за інформацією 24 каналу з власних джерел, студенти Донецького національного технічного університету також в очікуванні того, що їх почнуть змушувати голосувати на виборах.

Бо ще з весни у виші збирали інформацію про студентів, які мають російський паспорт та страховий номер індивідуального особового рахунку. Окрім того, по всьому окупованому Донецьку висить агітація щодо виборів до Держдуми РФ.

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