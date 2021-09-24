Студентів змушують вакцинуватися

Голова ради ректорів вишів Одеської області Сергій Степаненко розповів, що вони прийняли рішення в університеті щодо вакцинації студентів, щоб не допустити спалаху захворювання.

До теми Київські виші переходять на дистанційне навчання

"Що стосується вимог щодо проживання в гуртожитках, в місцях масового скупчення студентів, то я знаю, що студенти все-таки повинні поступово вакцинуватися", – розповів Сергій Степаненко.

Виші перейшли на дистанційку

За його словами, з 23 вересня вищі навчальні заклади міста перейшли на дистанційне навчання, оскільки жоден з них не виконав норму про 80% щеплених співробітників.

Ми працюємо з застосуванням дистанційних методів навчання вже півтора року. Ми були ознайомлені з нововведеннями заздалегідь, тому все проходить, скажімо так, в штатному режимі,

– зазначив Степаненко.

Студентів інших вишів змушують вакцинуватися

Студентів з Національного медичного університету імені Богомольця у Києві примушують вакцинуватися. Якщо вони цього не зроблять, то у виші не допускатимуть їх на заняття та навіть погрожують відрахувати. Деталі – читайте у статті.

у Києві примушують вакцинуватися. Якщо вони цього не зроблять, то у виші не допускатимуть їх на заняття та навіть погрожують відрахувати. Деталі – читайте у статті. В Державному університеті комунікацій у Києві студенти також повідомили, що керівництво вишу змушує їх вакцинуватися від коронавірусу. Якщо вони цього не зроблять, то їх погрожують виселити з гуртожитків.

До слова, ще на початку навчання у Львівському національному університеті ім. Івана Франка одна з груп біологічного факультету перейшла на дистанційне навчання. Це трапилось через те, що один зі студентів підхопив коронавірус.