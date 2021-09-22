Студентів київського вишу примушують вакцинуватися: в університеті все заперечують

Студенти Державного університету комунікацій у Києві повідомили, що керівництво вишу змушує їх вакцинуватися від коронавірусу. Якщо вони цього не зроблять, то там погрожують виселити їх з гуртожитків.

Студентів змушують вакцинуватися

Студенти кажуть, що обов'язкова вакцинація – це такі собі "нові правила проживання в гуртожитку", про що їх попередили викладачі.

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За їх словами, керівники університету складали списки на вакцинацію попри те, що студенти не давали на це згоди.

Десь тиждень тому розпочалась "суматоха" з приводу того, що невакцинованих будуть виселяти. Нам у чат групи скидали, що жителі гуртожитку обов'язково повинні вакцинуватися, позачергово,

– розповів один зі студентів.

Інші студенти підтвердили, що їм пригрозили виселеннями, якщо ті не захочуть отримати щеплення від COVID-19.

"Писали, що нас будуть виселяти, якщо ми не вакцинуємося. Це несправедливо, незаконно, так не повинно бути. Інших гуртожитків немає, а з цього я виселятися не хочу, тому мені довелось вакцинуватися", – каже ще один студент.

Студенти досить негативно сприйняли примусову вакцинації. Адже дехто мусить пройти щеплення, бо боїться виселення. Водночас інші – не хочуть. Домовитися з керівництвом вишу не вдалося. Студенти ходити в деканат, але там їх не послухали.

В університеті все спростовують

Проректор Державного університету комунікацій Анатолій Сало розповів, що нікого виселяти не збираються, а відео зняте не в їхньому гуртожитку.

Немає у нас такого, немає. Ніхто нікому не загрожує. Все у нас добре. Люди самостійно йдуть, ось вони сидять, ніхто їх нікуди... (не виселяє – 24 канал),

– заявив він.

Проте студенти розповідають, що попередження про виселення таки були. Такі повідомлення надсилали у чати груп.

"Хто не бажає вакцинуватися, повинні підійти до завідувача гуртожитку для розірвання договору про проживання, кошти будуть повернені. Адміністрація університету", – йдеться у повідомленні.



Попередження про вакцинацію для студентів / Фото "Суспільне"

Вимоги до примусової вакцинації – незаконні

Генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН Олег Шаров зазначає, що виселити студента з гуртожитку через те, що він не має щеплення від COVID-19, незаконно.

Виселити ніхто нікого не може в межах чинної нормативної бази... Якщо буде скарга на таке повідомлення, будемо її розбирати, будемо це серйозно сприймати та вживати заходів,

– розповів Шаров.

Натомість юрист Тарас Захаров додає, що свої права студенти можуть захистити у суді. За його словами, якщо не буде прямої заборони на те, що не можна проживати у гуртожитку невакцинованим, тоді студенти виграють цей суд.

До слова, раніше Львівська комісія ТЕБ і НС розробила для вишів нові рекомендації. Зокрема, рекомендували ректорам університетів поселяти в гуртожитки лише вакцинованих студентів.