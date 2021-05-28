Студенти з 39 країн світу вимагають припинити партнерство з білоруськими університетами

Майже 50 студентських союзів з 39 країн Європи вимагають припинити партнерства з білоруськими університетами. Все через репресії та силові дії від влади в Мінську.

Студентські спілки опублікували спільну резолюцію про кризу прав людини в академічній спільноті Білорусі.

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Зазначимо, що студенти у Білорусі часто стають жертвами репресій від влади. Зокрема, в країні кілька місяців тому студентів, які виходили на протести проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, відраховували, саджали за ґрати і змушували виїжджати з країни.

За що Європа засуджує Білорусь

У Мінську примусово посадили пасажирський літак Ryanair, що курсував з Афін до Вільнюса. З борту літака затримали засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Міжнародна спільнота різко засудила дії білоруської влади. Багато країн закрили авіасполучення з Білоруссю, серед них – і Україна. А гендиректор Ryanair назвав це піратством і навмисним викраденням літака.

І доки цивілізований світ засуджує затримання Протасевича, сам Лукашенко каже, що це є "суверенним правом" влади країни. Він називає Протасевича і його дівчину "протестуни" і "екстремісти".