Студентські організації 21 грудня проведуть акцію протесту під Офісом Президента через призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Студенти декількох вишів виступають проти такого кадрового рішення.

Так, студенти КНУ ім Тараса Шевченка наголошують, що міністром освіти не може бути людина, яка, зокрема, допустила плагіат у своїй науковій праці. Про це йдеться у листі студентського парламенту вишу.

Цікаво Шкарлет прокоментував своє призначення на посаду міністра освіти

Студенти університету Шевченка публічно виступає проти рішення Верховної Ради щодо призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти. Вони запевняють, що очільник МОН повинен не лише пропагувати засади академічної доброчесності, а й сам їх дотримуватися.

Коли відбудеться протест студентів? Акція протесту проходитиме під Офісом президента у понеділок, 21 грудня о 18:00.

Що передувало акції? 17 грудня Верховна Рада підтримала призначення Шкарлета міністром освіти 226 голосами "за". Присягу він складав під крики "ганьба" від деяких депутатів.

Освітяни та науковці неодноразово обурювалися щодо кандидатури Шкарлета через плагіат у наукових роботах, "дружбу" з міністром освіти і науки часів Януковича Дмитром Табачником та корупційні хвости.

Студенти яких вишів виступають проти Шкарлета:

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

Українського католицького університету;

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;

Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Студенська спільнота КНУ ім. Шевченка зазначили, що в.о ректора вишу Леонід Губерський також був серед підписантів листа "за" призначення Шкарлета міністром.