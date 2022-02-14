Близько 10 ранку біля будівлі Офісу Президента на вулиці Банковій вже зібралося близько 500 людей, і студенти продовжують прибувати.

До теми Не лише Могилянка: відставки Шкарлета вимагають також студенти КНУ та КПІ

У руках у протестувальників плакати з написами: "Шкарлет – геть", "Чекаю, коли ти станеш колишнім", "Плагіатору не місце в уряді", "Шкарлет, пора додому", "З Днем Шкарлетіна", "Тобі йде твоя відставка".



Протести студентів за відставку Шкарлета / Фото з твіттеру "Рух Опору Капітуляції"

Основною вимогою студентів є відставка міністра освіти та науки Сергія Шкарлета та призначити замість нього компетентного спеціаліста з бездоганною репутацією в академічному співтоваристві.

Студентська спільнота України виходить на протест проти Сергія Шкарлета! Незважаючи на численні листи від органів студентського самоврядування провідних українських університетів прем'єр-міністру та Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій, процес відставки міністра-плагіатора не запущений,

– кажуть організатори.

До акції долучилися студенти таких вишів:

НУ "Києво-Могилянська академія",

НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського",

Національного авіаційного університету та інших студентських спільнот.

Чому студенти хочуть відставки Шкарлета

На думку організаторів протесту, Шкарлет не відповідає посаді у зв'язку з низкою причин, зокрема:

виявленням у наукових працях плагіату;

перевищенням своїх повноважень та небажанням визнавати результати виборів президента Могилянки;

перебуванням серед підлеглих людей, нібито пов'язаних із режимом колишнього президента Віктора Януковича та безпосередньо з колишнім міністром освіти Дмитром Табачником;

призначенням ректором НАУ Максима Луцького, який нібито підпадає під люстрацію та не має права очолювати виш.

Молодь наголошує, що академічна спільнота виступає проти міністра-плагіатора з самого його призначення на посаду, а сьогодні до цієї вимоги приєднуються сотні студентів українських вишів.

До слова, раніше студенти Києво-Могилянської академії повідомили, що їхній страйк триватиме до того часу, поки Сергія Шкарлета не звільнять з посади міністра освіти і науки. Навіть якщо це займе кілька тижнів. Деталі – читайте у статті.