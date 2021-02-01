Під Окружним адміністративним судом Києва зібрались десятки студентів, викладачів та інших охочих, щоб захистити новий український правопис. Вони читають вірші та розповідають свої історії переходу з російської на українську мову.

Джерело: Укрінформ

Під стінами суду викладачі, студенти різних факультетів та всі небайдужі провестують через рішення суду про скасування нового правопису.

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Вони читають вірші, зокрема поета Івана Малковича "Напучування", Катерини Калитко "Ось тобі, жінко, мова. Стріляй з неї" тощо та скандують "Слава Україні!". Також вони говорять про те, чим теперішній проєкт закону для них важливий та розповідають свої історії переходу з російської на українську мову.

Окрім того, учасники акції тримали у руках плакати із написами: "А можна скасувати иродів у мантіях?", "ОАСК / логіка 1:0", "Сором ОАСК; Редакції правопису 2019 бути!", "Сьогодні ОАСК скасував правопис – 2019; завтра – ОАСК скасував теорему Вієта", "Захистимо українську мову", "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Ліна Костенко)" тощо.

Студенти вийшли під ОАСК на захист нового українського правопису / Фото Єдність.Info



Студенти наголошують, що рішення ОАСК про скасування нинішнього проєкту правопису антидержавне. "Ми маємо відстояти це право – користуватися новою правописною системою", – зазначила викладачка Києво-Могилянської академії Марія Зарінова.

Інші учасники заходу наголосили, що відстояти мову – означає відстояти ідентичність. "Ми відстояли її під Верховною Радою, тепер відстоюємо її тут", - додають вони.

Що відомо про скасування нового правопису

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував постанову про нову редакцію українського правопису.

Хто подав позов? У 2019 році мама учениці 7 класу подала позов разом з позивачем ГО "Правова держава", очільником якої є адвокат Ростислав Кравець (він фігурує на плівках з кабінету голови ОАСК Павла Вовка).

Яке рішення прийняв суд? Адвокат зазначив, що підставою позову було те, що уряд не мав компетенцією змінювати правопис. Тому ОАСК скасував рішення про новий правопис.