Студенти та викладачі під ОАСК протестують проти скасування нового українського правопису: фото
Під Окружним адміністративним судом Києва зібрались десятки студентів, викладачів та інших охочих, щоб захистити новий український правопис. Вони читають вірші та розповідають свої історії переходу з російської на українську мову.
Джерело: Укрінформ
Під стінами суду викладачі, студенти різних факультетів та всі небайдужі провестують через рішення суду про скасування нового правопису.
До теми: Новий український правопис поки є чинним, – Нацкомісія зі стандартів державної мови
Вони читають вірші, зокрема поета Івана Малковича "Напучування", Катерини Калитко "Ось тобі, жінко, мова. Стріляй з неї" тощо та скандують "Слава Україні!". Також вони говорять про те, чим теперішній проєкт закону для них важливий та розповідають свої історії переходу з російської на українську мову.
Окрім того, учасники акції тримали у руках плакати із написами: "А можна скасувати иродів у мантіях?", "ОАСК / логіка 1:0", "Сором ОАСК; Редакції правопису 2019 бути!", "Сьогодні ОАСК скасував правопис – 2019; завтра – ОАСК скасував теорему Вієта", "Захистимо українську мову", "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Ліна Костенко)" тощо.
Студенти наголошують, що рішення ОАСК про скасування нинішнього проєкту правопису антидержавне. "Ми маємо відстояти це право – користуватися новою правописною системою", – зазначила викладачка Києво-Могилянської академії Марія Зарінова.
Інші учасники заходу наголосили, що відстояти мову – означає відстояти ідентичність. "Ми відстояли її під Верховною Радою, тепер відстоюємо її тут", - додають вони.
Що відомо про скасування нового правопису
- Окружний адміністративний суд міста Києва скасував постанову про нову редакцію українського правопису.
- Хто подав позов? У 2019 році мама учениці 7 класу подала позов разом з позивачем ГО "Правова держава", очільником якої є адвокат Ростислав Кравець (він фігурує на плівках з кабінету голови ОАСК Павла Вовка).
- Яке рішення прийняв суд? Адвокат зазначив, що підставою позову було те, що уряд не мав компетенцією змінювати правопис. Тому ОАСК скасував рішення про новий правопис.
- Але у Кабміні заявили, що оскаржать рішення Окружного адміністративного суду Києва. Водночас Національна комісія зі стандартів державної мови запевнила, що постанова уряду про новий правопису поки є чинною й обов’язковою для використання в Україні до оприлюднення тексту рішення суду, яким вона скасована.
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