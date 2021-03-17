Студенти-вчителі зможуть планувати практику та шукати місця для стажування на окремій платформі

Студенти-вчителі, які під час навчання у виші мають проходити практику в закладах профосвіти, зможуть планувати та шукати місце для стажування на окремій інтернет-платформі.

Натомість профтехи будуть розміщувати там інформацію про потребу в практикантах і бажаний напрям їхньої спеціалізації.

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Як працюватиме майбутня платформа?

На ній студенти-вчителі, які під час навчання мають проходити практику в профтехах, зможуть знайти місце для стажування, спланувати практику тощо.

А заклади професійної (професійно-технічної) освіти зможуть скористатися її можливостями в тестовому режимі. Більше деталей наразі не повідомили.

Очікується, що така платформа буде створена найближчим часом.

Агентство QS Quacquarelli Symonds уклало рейтинг кращих університетів світу у 2021 році, куди увійшли 1452 виші. До цього списку потрапили і чотири популярні виші з України:Київський національний університет ім. Шевченка;Харківський національний університет ім. Каразіна;Львівська політехніка;Київський політехнічний інститут ім. Сікорського.

До слова, Міністерство освіти і науки обіцяє запустити у 2021 році електронну систему моніторингу працевлаштування випускників вишів. Більше про це – читайте за посиланням.