Студенти-вчителі зможуть планувати практику та шукати місця для стажування на окремій платформі
Студенти-вчителі, які під час навчання у виші мають проходити практику в закладах профосвіти, зможуть планувати та шукати місце для стажування на окремій інтернет-платформі.
Джерело:Міністерство освіти і науки
Натомість профтехи будуть розміщувати там інформацію про потребу в практикантах і бажаний напрям їхньої спеціалізації.
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Як працюватиме майбутня платформа?
На ній студенти-вчителі, які під час навчання мають проходити практику в профтехах, зможуть знайти місце для стажування, спланувати практику тощо.
А заклади професійної (професійно-технічної) освіти зможуть скористатися її можливостями в тестовому режимі. Більше деталей наразі не повідомили.
Очікується, що така платформа буде створена найближчим часом.
До слова, Міністерство освіти і науки обіцяє запустити у 2021 році електронну систему моніторингу працевлаштування випускників вишів. Більше про це – читайте за посиланням.
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