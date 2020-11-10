Студенти університету на Балі можуть платити за навчання кокосами: деталі
Через пандемію COVID-19 керівництво туристичної академії Venus One на острові Балі дещо змінило спосіб оплати за навчання. Студенти можуть розрахуватися кокосами чи іншими натуральними матеріалами.
Таку оплату в навчальному закладі використають для виробництва кокосового масла першого віджиму. Про це пише The Bali Sun.
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Представник університету в Тегаллалангу Ваян Пасек розповів, що через пандемію студентам спочатку запропонували можливість сплачувати за навчаннями частинами платежів, а не всю суму одразу.
Втім згодом політика Venus One стала ще більш гнучкою.
З кокосів виробляють різну продукцію
За словами Ваяна Пасека, в університеті виготовляється масло першого віджиму. Відтак студенти таким чином залучаються до виробничого процесу.
З кокосів на базі університету виготовляють кокосову олію / Фото The Bali Sun
Крім цього, сплатити за навчання можна листям моринги та готу коли. Природні інгредієнти використовуються при виготовленні натуральних мил з травами.
Цікаво, що студенти можуть також перепродавати власні продукти, аби розвивати підприємницькі навички.
Ми повинні навчити їх оптимізувати використання природних ресурсів. Після закінчення пандемії вони будуть більше, ніж звичайними працівниками,
– пояснив представник навчального закладу.
Туристична академія на Балі отримала дозвіл на офіційне ведення бізнесу та продаж різноманітної натуральної продукції.
В університеті також виготовляють мила з трав / Фото Unsplash
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