Через пандемію COVID-19 керівництво туристичної академії Venus One на острові Балі дещо змінило спосіб оплати за навчання. Студенти можуть розрахуватися кокосами чи іншими натуральними матеріалами.

Таку оплату в навчальному закладі використають для виробництва кокосового масла першого віджиму. Про це пише The Bali Sun.

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Представник університету в Тегаллалангу Ваян Пасек розповів, що через пандемію студентам спочатку запропонували можливість сплачувати за навчаннями частинами платежів, а не всю суму одразу.

Втім згодом політика Venus One стала ще більш гнучкою.

З кокосів виробляють різну продукцію

За словами Ваяна Пасека, в університеті виготовляється масло першого віджиму. Відтак студенти таким чином залучаються до виробничого процесу.



З кокосів на базі університету виготовляють кокосову олію / Фото The Bali Sun

Крім цього, сплатити за навчання можна листям моринги та готу коли. Природні інгредієнти використовуються при виготовленні натуральних мил з травами.

Цікаво, що студенти можуть також перепродавати власні продукти, аби розвивати підприємницькі навички.

Ми повинні навчити їх оптимізувати використання природних ресурсів. Після закінчення пандемії вони будуть більше, ніж звичайними працівниками,

– пояснив представник навчального закладу.

Туристична академія на Балі отримала дозвіл на офіційне ведення бізнесу та продаж різноманітної натуральної продукції.



В університеті також виготовляють мила з трав / Фото Unsplash