Студенти ще двох львівських університетів перейшли на дистанційне навчання

Через погіршення ситуації з коронавірусом ректори ЛНУ імені Франка та Львівської політехніки вирішили після завершення канікул не повертати студентів до аудиторії, а запровадити дистанційне навчання.

Як стало відомо 24 каналу, студенти львівських вишів навчатимуться в онлайн-режимі щонайменше два тижні. Чи повернуть потім виші на очну або змішану форму – залежатиме від ситуації з COVID-19 у місті.

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Так, у Львівській політехніці наголосили, що для всіх студентів дистанційка запроваджується з 14 по 25 лютого 2022 року.

Водночас ЛНУ імені Івана Франка ще з початку року запровадив змішане навчання – лекції проходили онлайн, а практичні офлайн. У жовтні університет повністю перейшов на дистанційне через карантин. Керівництво вирішило так і закінчити цей навчальний рік. Після канікул навчання продовжили у дистанційному форматі.

Додамо, що студенти Львівського медичного університету з 24 січня також навчаються дистанційно. Таке рішення пов'язане зі зростанням у виші кількості хворих на коронавірус.

До слова, Міносвіти рекомендувало вишам запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року. В українських школах онлайн-навчання також стало масовим через погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19.