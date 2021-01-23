Більшість студентів нівелюють значення вищої освіти. Випускники вищих навчальних закладів очікують, що майбутні роботодавці оцінюватимуть їх особисті практичні навички, а не те, чому вони навчилися в університетах.

Опитування студентів від Кельнського університету в Німеччині показало, на що очікують молоді кар'єристи після здобуття вищої освіти. Респонденти хочуть, щоб на співбесідах більше уваги приділяли їх індивідуальним навичкам, аніж балам в дипломах, передає Global Education Times.

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В межах дослідження було опитано понад 6 300 студентів, які заповнили онлайн-форму на сайті Загальнонаціональної комісії Німеччини з працевлаштування. Результати опубліковані в науковій статті "Очікувана цінність вищої освіти".

В науковій роботі проаналізовано безліч важливих тем, зокрема бачення студентами свого місця на ринку праці, досвід від поточного освітнього процесу та як часто вони замислюються над тим, щоб припинити навчання у виші.

Отримати диплом, бо так хочуть батьки

Більшість студентів в опитуванні вказали, що метою їх навчання є задовольнити бажання батьків, і аж ніяк не здобути необхідні фахові знання.

Лише третина студентів переконана, що диплом допоможе їм влаштуватися на роботу й принесе більше переваг за умов конкурсного відбору на посаду в престижній компанії.

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Закінчити виш задля надбавки до зарплатні

Студенти часто замислюються над тим, щоб перевати своє навчання в університеті, але багатьом шкода вже витраченого часу та сил.

Найбільшим мотивуючим фактором все ж здобути вищу освіту є надбавка до зарплатні, яка гарантована випускнику за умов наявності диплому бакалавра чи магістра та працевлаштування в державну установу.

В Німеччині ця надбавка складає 24,5% від мінімальної заробітної плати, що в середньому сягає близько 7 400 євро на рік.

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