Студенти про кар'єрне майбутнє та важливість отримати диплом: результати опитування
Більшість студентів нівелюють значення вищої освіти. Випускники вищих навчальних закладів очікують, що майбутні роботодавці оцінюватимуть їх особисті практичні навички, а не те, чому вони навчилися в університетах.
Опитування студентів від Кельнського університету в Німеччині показало, на що очікують молоді кар'єристи після здобуття вищої освіти. Респонденти хочуть, щоб на співбесідах більше уваги приділяли їх індивідуальним навичкам, аніж балам в дипломах, передає Global Education Times.
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В межах дослідження було опитано понад 6 300 студентів, які заповнили онлайн-форму на сайті Загальнонаціональної комісії Німеччини з працевлаштування. Результати опубліковані в науковій статті "Очікувана цінність вищої освіти".
В науковій роботі проаналізовано безліч важливих тем, зокрема бачення студентами свого місця на ринку праці, досвід від поточного освітнього процесу та як часто вони замислюються над тим, щоб припинити навчання у виші.
Отримати диплом, бо так хочуть батьки
Більшість студентів в опитуванні вказали, що метою їх навчання є задовольнити бажання батьків, і аж ніяк не здобути необхідні фахові знання.
Лише третина студентів переконана, що диплом допоможе їм влаштуватися на роботу й принесе більше переваг за умов конкурсного відбору на посаду в престижній компанії.
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Закінчити виш задля надбавки до зарплатні
Студенти часто замислюються над тим, щоб перевати своє навчання в університеті, але багатьом шкода вже витраченого часу та сил.
Найбільшим мотивуючим фактором все ж здобути вищу освіту є надбавка до зарплатні, яка гарантована випускнику за умов наявності диплому бакалавра чи магістра та працевлаштування в державну установу.
В Німеччині ця надбавка складає 24,5% від мінімальної заробітної плати, що в середньому сягає близько 7 400 євро на рік.
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