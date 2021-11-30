Студенти Поплавського скаржаться на експлуатацію: їх змушують агітувати друзів до вступу

У Київському національному університеті культури та мистецтв та у Київському університеті культури студенти поскаржилися на те, що їх змушуються агітувати школярів вступити до цих вишів. Таким нібито є завдання на практиці.

Відповідне відео користувач з ніком infagto розмістив у тіктоці. На ньому студенти обговорюють з викладачами навчальну практику.

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Студенти розповіли, що 15 балів з оцінки становить саме агітація випускників.

Ми – студенти КНУКіМ та КУК 2 курсу, сьогодні почали проходити практику. І нам заявляють, що 15 балів із загальної оцінки становить агітація школярів на вступ. Це примусова експлуатація студентів: або робиш, або максимум отримуєш 85 балів,

– сказано у відео.

На кадрах показано спілкування студентів із викладачами в онлайн-форматі, у Zoom. Воно звучало так:

– У мене зараз відкриті критерії оцінювання практики студентів. В офіційному документі, який ви надіслали, немає такого пункту, як "приведи друга". Це просто додаткові оцінки?

– Допишемо.

– Тобто "приведи друга" – це офіційна складова наших ста балів?

– Так.

– І якщо я не приведу вам друга, то це мінус 15 балів?

– Точно.

Вкінці відеозапису зображено голосове повідомлення, ймовірно, однієї зі студенток, яка розповіла, що за відмову від агітації викладач пригрозився ставитися "прискіпливо".

Студенти КУК теж збунтувалися. Викладач зараз їм погрожує тим, що буде прискіпливо дивитися щоденники, знаходити помилки. Каже, що все буде розписано червоною ручкою, якщо не хочете йти агітувати школярів,

– йдеться у відео.

Студентів київських вишів змушують агітувати до вступу: дивіться відео



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