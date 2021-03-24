Юристи розповіли про пільги, на які мають право студенти з окупованих територій після того, як стануть на облік та отримають довідку про внутрішнє переміщення.

Так, юристка Антоніна Загура розповіла в ефірі телеканалу "Дом", що студенти-переселенці та ті, хто проживає у населених пунктах поблизу лінії розмежування, мають знижку на проживання в гуртожитку.

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За її словами, такі пільги передбачені урядом. Знижку на проживання у гуртожитку можуть використати всі, хто не користувався адресною допомогою.

Одночасно використовувати одну та іншу пільгу неможливо, тобто тут доведеться обирати. До речі, для студентів адресна допомога становить 1000 гривень на місяць,

– повідомила Загура.

Але наразі невідомо, про яку суму знижки на проживання в гуртожитку йдеться.

Зазначимо, що пільги від України також можуть отримати студенти ПТУ та вишів, що навчаються на денній формі. До даного переліку входить:

безплатне проживання в гуртожитку,

доступ до мережі Інтернет,

забезпечення підручниками,

пільгові дострокові кредити для отримання освіти,

соціальна стипендія,

повна або часткова оплата за навчання бюджетними коштами.

Але отримання цих пільг можливо до моменту досягнення студентом 23-річного віку і до завершення навчання.

Як студенту отримати пільги

За словами юристки, для того, щоб отримати пільги, студенту потрібно звернутися із заявою на ім’я керівника вищого навчального закладу.

Заява складається у довільній формі, але при цьому потрібно обов’язково додати документ, який підтверджує пільгову категорію такого студента, і вказати, яку конкретно пільгу вимагає студент.

Як вступатимуть абітурієнти з окупованих територій

Вступ для абітурієнтів з окупованих територій буде організовано за процедурою в межах квоти-2.

Що таке квота-2 Це визначена кількість пільгових місць державного замовлення для вступників з тимчасово окупованих територій. Вона складає не менше ніж 20% загального обсягу державного замовлення.



Аби претендувати на квоту-2, абітурієнт з ТОТ може не складати ЗНО, але повинен успішно скласти 3 іспити через освітні центри: з української мови, історії України та ще один предмет на вибір (той, що вимагає спеціальність).

Приїжджати на іспити цим абітурієнтам можна без українського паспорта, пред'явивши свідоцтво про народження. Документи для вступу на бакалавра на бюджет будуть приймати до 19 липня 2021 року.