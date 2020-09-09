Студенти із окупованих територій України зможуть почати навчання в вищих закладах освіти без проходження тестування на COVID-19 та обов'язкової 14-денної самоізоляції.

Таке рішення ухвалив уряд на засідання 9 вересня, передає 24 канал.

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Члени уряду підтримали пропозицію першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислава Замлинського.

За його словами, проєкт постанови передбачає, що студенти, які виїжджають із тимчасово окупованих територій, можуть приступити до навчання без самоізоляції чи обов’язкового тестування. До того ж, це поширюється і на осіб, які їх супроводжують.

Цікаво, що цей проєкт погодили без будь-яких зауважень від Міністерства охорони здоров’я.

"Відміна обов‘язкової самоізоляції для студентів з Тимчасово окупованих територій є вкрай важливою умовою доступності освітнього процесу", – вважає заступниця міністра з питань реінтеграції ТОТ Інна Голованчук.

Як студентам убезпечити себе від COVID-19 у виші чи гуртожитку

перебувати у захисній масці поза межами кімнати чи аудиторії;

користуватися спиртовмісними антисептиками на вході;

утримуватися від контакту з іншими особами, які мають симптоми респіраторних захворювань;

при виявленні у себе симптомів респіраторних захворювань одразу самоізолюватися.

Зазначимо, що у 2020 році було зареєстровано понад 1 мільйон е-заяв на бакалавра та магістра. Які спеціальності та виші стали найпопулярнішими – читайте за посиланням.