Студенти факультету журналістики кажуть, що приниження студентів у виші – буденна справа. А викладач навіть відкрито виставляв ціни за іспит і доводив студентів до нервових зривів.
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Також завкафедри Володимир Каленич міг називати студентку "дарагая", охрестити групу "болотом" та не відпустити студента на похорон бабусі зі словами: "Ну я ж її не воскрешу!".
На що ще скаржаться студенти вишу:
- У виші можуть не дозволити проходити практику в пресслужбі церкви.
- Там можуть змусити йти на олімпіаду аргументом: "Ну ти ж краща з гірших!" А після відмови від участі довести до депресії, панічних атак та бажання забрати документи.
- У виші можуть щосили жбурнути дипломом студента, тому що він не подякував кафедрі. Хоча науковим керівником був викладач з іншого університету.
- Там студент(-ка) винен(-на) у всьому і завжди. А найбільше, певно, в тому, що має позицію.
Це реалії кафедри журналістики, реклами та PR Вінницького педуніверситету. Саме тієї, що пробила моральне дно. І не було б так прикро, якби нам не наказували "тримати власну свободу слова при собі,
– кажуть студенти.
Тому вони наважилися прийти у футболках з образливими цитатами викладача на свій випускний. Які написи красувалися на футболках:
- "Я очікував від вас більшого"
- "Ваші емоції нікому не потрібні"
- "Я тобі не "дарагая"
- "Попрошу тримати вашу свободу слова при собі"
- "Ну людиииии".
Реакція самого викладача
Цікаво, що сам завкафедри Володимир Каленич зі звинуваченнями студентів не погоджується.
Дивна ситуація. Я завжди відкритий до діалогу, і будь-яке непорозуміння можна було б вирішити на рівні кафедри. Я готовий захищати свою гідність та репутацію навіть у судді. Поки припускаю, що це діло рук недоброзичливців або ж конкурентів,
– заявив викладач.
Завкафедри додає, що не варто забувати, що виш випустив не просто журналістів, а й піарників. І, схоже, що вони їх навчили піару на всі 100%.
Натомість місцевий депутат Євгеній Шаповалов надіслав ректорці вишу звернення з пропозицією провести службове розслідування.
За словами випускників, сьогодні, коли одягнули такі футболки на випускний, вони виступали не проти університету, а за те, щоб з нього й надалі випускалися фахові журналісти.
Студенти додають, що попри згадані прикрощі кафедра журналістики, реклами та PR має й класних викладачів, для яких їхня робота варта значно більшого, ніж помісячна зарплата. Це зокрема, Сергій Гальчак, Петро Слотюк, Таня Байлема та Вадим Мазурик.