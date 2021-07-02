Студенти факультету журналістики кажуть, що приниження студентів у виші – буденна справа. А викладач навіть відкрито виставляв ціни за іспит і доводив студентів до нервових зривів.

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Також завкафедри Володимир Каленич міг називати студентку "дарагая", охрестити групу "болотом" та не відпустити студента на похорон бабусі зі словами: "Ну я ж її не воскрешу!".

На що ще скаржаться студенти вишу:

У виші можуть не дозволити проходити практику в пресслужбі церкви.

Там можуть змусити йти на олімпіаду аргументом: "Ну ти ж краща з гірших!" А після відмови від участі довести до депресії, панічних атак та бажання забрати документи.

У виші можуть щосили жбурнути дипломом студента, тому що він не подякував кафедрі. Хоча науковим керівником був викладач з іншого університету.

Там студент(-ка) винен(-на) у всьому і завжди. А найбільше, певно, в тому, що має позицію.

Це реалії кафедри журналістики, реклами та PR Вінницького педуніверситету. Саме тієї, що пробила моральне дно. І не було б так прикро, якби нам не наказували "тримати власну свободу слова при собі,

– кажуть студенти.

Тому вони наважилися прийти у футболках з образливими цитатами викладача на свій випускний. Які написи красувалися на футболках:

"Я очікував від вас більшого"

"Ваші емоції нікому не потрібні"

"Я тобі не "дарагая"

"Попрошу тримати вашу свободу слова при собі"

"Ну людиииии".

Реакція самого викладача

Цікаво, що сам завкафедри Володимир Каленич зі звинуваченнями студентів не погоджується.

Дивна ситуація. Я завжди відкритий до діалогу, і будь-яке непорозуміння можна було б вирішити на рівні кафедри. Я готовий захищати свою гідність та репутацію навіть у судді. Поки припускаю, що це діло рук недоброзичливців або ж конкурентів,

– заявив викладач.

Завкафедри додає, що не варто забувати, що виш випустив не просто журналістів, а й піарників. І, схоже, що вони їх навчили піару на всі 100%.

Натомість місцевий депутат Євгеній Шаповалов надіслав ректорці вишу звернення з пропозицією провести службове розслідування.

За словами випускників, сьогодні, коли одягнули такі футболки на випускний, вони виступали не проти університету, а за те, щоб з нього й надалі випускалися фахові журналісти.

Студенти додають, що попри згадані прикрощі кафедра журналістики, реклами та PR має й класних викладачів, для яких їхня робота варта значно більшого, ніж помісячна зарплата. Це зокрема, Сергій Гальчак, Петро Слотюк, Таня Байлема та Вадим Мазурик.