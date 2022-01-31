Гуртожиток знаходиться на провулку Матросова, 3 в Одесі. Студенти повідомили, що в приміщеннях гуртожитку відсутнє опалення та немає гарячої води.

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Студенти вишу змушені грітися пляшками з гарячою водою і накриватися ковдрами. При цьому плата за таке житло становить 2500 гривень на місяць.

Зацініть умови в гуртожитку Політеху №3. Води гарячої немає, опалення теж немає. Гріємося пляшками з окропом під ковдрою… Зате 2500 гривень стабільно платимо за проживання, куди гроші йдуть?,

– пишуть студенти.

На відео помітно почорнілі стелі й стіни без ремонту. "Це просто кошмар, тут живуть люди", – кажуть на відео.

Жахливі умови студентів у гуртожитку Одеси:



Відомо, що у цьому гуртожитку №3 "Одеської політехніки" живуть студенти таких інститутів та факультетів:

Інститут електромеханіки та енергоменеджменту:

Гуманітарний факультет;

Українсько-німецький інститут;

Українсько-польський інститут;

Українсько-іспанський інститут.

Додамо, що Національний університет "Одеська політехніка" займає перше місце в рейтингу кращих технічних вишів Одеси і 6 місце в загальному рейтингу к технічних вузів України. Входить до складу Європейської асоціації університетів.

До слова, раніше студенти Одеського національного медичного університету на вулиці Воробйова, 11, показали незадовільні умови в туалеті свого гуртожитку. Студенти зняли два так звані "турецькі унітази". Довкола них було багато дрібного сміття та два старих сміттєвих кошики.

Слід зазначити, що там не просто відсутні кабінки, а й навіть перегородки немає. Окрім цього, там помітно, що приміщення давно не ремонтували. Відео та деталі – дивіться тут/