Таку "виставу" одеські студенти влаштували на місцевому пляжі "Ланжерон". Відео опублікували очевидці у місцевому телеграм-каналі.

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На відео можна побачити, як випускники Одеської морської академії взялися за руки та разом стрибнули у море з бетонного пірсу.



Потім за ними стрибнула, ймовірно, ще одна група студентів. Адже на відео помітно, що діти занурюються у воду по черзі.



Як далі студенти будуть святкувати випускний та як в них з’явилася така ідея – поки невідомо.

До слова, кілька тижнів тому випускники школи на Рівненщині також стрибали в озеро просто у шкільній формі та з бантами. У коментарях користувачі пишуть, що раніше школярі вже стрибали у фонтан. Відео – дивіться у статті.