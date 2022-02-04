Кілька сотень студентів Могилянки прийшли до стін уряду через відмову МОН підписати контракт з обраним президентом університету Сергієм Квітом.
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Що вимагають студенти Могилянки
Основними вимогами протестувальників є:
- відставка міністра освіти і науки Сергія Шкарлета;
- підписання контракту з обраним президентом вишу Сергієм Квітом;
- автономія українських університетів.
Першочергова вимога – це те, щоб Шкарлет пішов зі своєї посади, тому що він взяв на себе занадто багато обов'язків, які не входять в його посадові обов'язки,
– зазначила учасниця акції, другокурсниця Ангеліна.
Протести студентів Могилянки під Кабміном / Фото "Суспільне"
Студенти вийшли з плакатами:
- "Шкарлет=Табачник",
- "Війна з Могилянкою – вирок міністерству",
- "Міністр тимчасовий – Могилянка вічна",
- "Навіщо мені система, яка працює проти мене",
- "КМАрафон з відставки Шкарлета",
- "МОН, згадай закон",
- "Освітою не торгують",
- "Скасуй міністра, а не вибори",
- "Свободу вибору",
- "Шкарлет, геть з МОНу".
Серед присутніх на акції – голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт та народна депутатка із фракції "Голос" Інна Совсун.
Студенти вимагають відставки Шкарлета / Фото "Суспільне"
Раніше студенти Могилянки оголосили безстроковий страйк через невизнання з боку МОН результатів виборів президента НаУКМА. Вони відмовилися ходити на пари з 3 лютого.
Зазначимо, що сам Сергій Шкарлет заявив, що за підсумками наради МОН скасував наказ про повторні вибори президента університету. Також було ухвалено рішення про невтручання уряду, зокрема в особі МОН, у зазначену процедуру.
Скандальні вибори в Могилянці: що відомо
- "Києво-Могилянська академія" провела вибори президента вишу, але під час голосування зафіксували порушення. Повідомляли, що до приміщення, де розташовувалася виборча дільниця, увірвалися невідомі люди у масках. Одну скриньку вони облили зеленкою, а іншу – викрали. Згодом викрадену скриньку знайшли та повернули, а бюлетені з неї визнали дійсними.
- На сайті вишу 28 січня оприлюднили повідомлення, що за результатами голосування ексміністр освіти та науки та експрезидент НаУКМА Сергій Квіт отримав 235 голосів. Проте МОН не визнало результатів голосування та оголосило новий конкурс на обрання очільника вишу.