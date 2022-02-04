Кілька сотень студентів Могилянки прийшли до стін уряду через відмову МОН підписати контракт з обраним президентом університету Сергієм Квітом.

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Що вимагають студенти Могилянки

Основними вимогами протестувальників є:

відставка міністра освіти і науки Сергія Шкарлета;

підписання контракту з обраним президентом вишу Сергієм Квітом;

автономія українських університетів.

Першочергова вимога – це те, щоб Шкарлет пішов зі своєї посади, тому що він взяв на себе занадто багато обов'язків, які не входять в його посадові обов'язки,

– зазначила учасниця акції, другокурсниця Ангеліна.



Протести студентів Могилянки під Кабміном / Фото "Суспільне"

Студенти вийшли з плакатами:

"Шкарлет=Табачник",

"Війна з Могилянкою – вирок міністерству",

"Міністр тимчасовий – Могилянка вічна",

"Навіщо мені система, яка працює проти мене",

"КМАрафон з відставки Шкарлета",

"МОН, згадай закон",

"Освітою не торгують",

"Скасуй міністра, а не вибори",

"Свободу вибору",

"Шкарлет, геть з МОНу".



Серед присутніх на акції – голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт та народна депутатка із фракції "Голос" Інна Совсун.



Студенти вимагають відставки Шкарлета / Фото "Суспільне"

Раніше студенти Могилянки оголосили безстроковий страйк через невизнання з боку МОН результатів виборів президента НаУКМА. Вони відмовилися ходити на пари з 3 лютого.

Зазначимо, що сам Сергій Шкарлет заявив, що за підсумками наради МОН скасував наказ про повторні вибори президента університету. Також було ухвалено рішення про невтручання уряду, зокрема в особі МОН, у зазначену процедуру.

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