Студенти з окупованих територій Криму та Донбасу можуть залишитися в гуртожитку під час дистанційного навчання, яке вишам рекомендовано запровадити з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Цікаво Карантинні канікули з 15 жовтня: в яких регіонах школи призупинили навчання

У МінТОТ наголосили, що рекомендація про виселення з гуртожитків на час онлайн-навчання не стосується студентів з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Раніше запевняли, що відповідна рекомендація також не застосовується до дітей-сиріт, студентів з регіонів з червоним рівнем епідемічної небезпеки, іноземних громадян та осіб без громадянства, студентів, які поєднують навчання з роботою.

Проте очільник МОН Сергій Шкарлет раніше запевняв, що на час вимушених канікул чи онлайн-навчання студентів не виселятимуть з гуртожитків.

До слова, уряд ухвалив 15 вересня рекомендації для закладів вищої та передвищої освіти щодо встановлення дистанційного навчання з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року. Натомість школам порекомендували запровадити двотижневі канікули з 15 жовтня до 30 жовтня.