В університеті Конкордія у одному з міст Канади студентам досі продовжують показувати лекції, записані професором, який помер понад ще у 2019 році. І вони весь цей час навіть не знали про смерть викладача.

Джерело: Slate

Професор Франсуа-Марк Ганьйон викладав історію мистецтв. Він за життя записав лекції, які досі продовжують показувати студентам. І коли у 2019 році викладач помер, його онлайн-курси не припинили показувати.

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Але про смерть викладача студентам не розповіли. Взаємодіяли зі студентами та оцінювали їхню роботу двоє помічників професора, тому діти не могли зрозуміти, що викладача вже немає в живих.

Студенти ж дізнались про це самі, коли один з учнів вирішив написати професору в соцмережі. Так, учень на ім'я Аарон Ансуїні написав на своїй сторінці у твітері таке повідомлення:

Вибачте, але я тут дізнався, що професор онлайн-курсу, який я відвідую, помер у 2019 році. Але технічно він все ще читає лекції і фактично залишається моїм професором на цьому курсі. Я вчусь по лекціях, які записали до його смерті, і це гарні лекції, але що відбувається?

Аарон пояснив, що розуміє, що часто читає тексти, автори яких вже померли, але коли він написав на електронну пошту професора, а у відповідь йому прийшов некролог, його це неприємно вразило.

HI EXCUSE ME, I just found out the the prof for this online course I’m taking *died in 2019* and he’s technically still giving classes since he’s *literally my prof for this course* and I’m learning from lectures recorded before his passing



..........it’s a great class but WHAT — Aaron Ansuini ? (@AaronLinguini) January 20, 2021



Додамо, що в адміністрації університету підтвердили, що Ганьйон помер, але його лекції показують студентам для окремого онлайн-курсу або в загальному онлайн-каталозі. І хоча за історію мистецтв відповідає вже інший професор, відео померлого Ганьйона використовують як навчальний посібник.