Студенти на дистанційці більш активні на лекціях, ніж ті, які навчаються в аудиторіях, – вчені
Джерело:Phys.org
Вчені з Копенгагенського університету провели дослідження, в результаті якого з’ясували, що студенти, які навчаються онлайн, більш активні на лекціях, ніж ті студенти, які присутні на них фізично.
Через пандемію COVID-19 багато навчальних закладів перейшли в онлайн-формат. Так, викладачі почали проводити лекції в Zoom і інших ресурсах.
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Тому вчені Копенгагенського університету вирішили порівняти поведінку студентів на віддаленому навчанні і тих, хто ходить на лекції фізично.
Студенти на дистанційці активніші
З’ясувалося, що більш активними і залученими в лекцію виявилися ті, хто слухають лекцію в онлайні. Зокрема, вони ставили лекторам більше питань.
Пояснюють дослідники це тим, що під час лекції студенти, які навчаються дистанційно, не бояться осуду за "дурні" питання.
Ще одне можливе пояснення того, чому онлайн-студенти були більш активні в чатах, може полягати в тому, що вони звикли спілкуватися один з одним в письмовій формі в соціальних мережах,
– каже автор дослідження.
До слова, вчені провели опитування щодо навчання і серед школярів. Зокрема, учнів запитали, яку б форму навчання вони обрали, якби мали вільний вибір. Так, очне навчання вибрали понад 65% українських школярів, а дистанційне – лише 11%. Деталі – читайте тут.