Через пандемію COVID-19 багато навчальних закладів перейшли в онлайн-формат. Так, викладачі почали проводити лекції в Zoom і інших ресурсах.

До теми Забагато домашки та проблеми з викладачами: як студенти та учні ставляться до дистанційки

Тому вчені Копенгагенського університету вирішили порівняти поведінку студентів на віддаленому навчанні і тих, хто ходить на лекції фізично.

Студенти на дистанційці активніші

З’ясувалося, що більш активними і залученими в лекцію виявилися ті, хто слухають лекцію в онлайні. Зокрема, вони ставили лекторам більше питань.

Пояснюють дослідники це тим, що під час лекції студенти, які навчаються дистанційно, не бояться осуду за "дурні" питання.

Ще одне можливе пояснення того, чому онлайн-студенти були більш активні в чатах, може полягати в тому, що вони звикли спілкуватися один з одним в письмовій формі в соціальних мережах,

– каже автор дослідження.

До слова, вчені провели опитування щодо навчання і серед школярів. Зокрема, учнів запитали, яку б форму навчання вони обрали, якби мали вільний вибір. Так, очне навчання вибрали понад 65% українських школярів, а дистанційне – лише 11%. Деталі – читайте тут.