Тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що студентам, які виїдуть з гуртожитків через перехід вишів на дистанційне навчання, повернуть сплачені кошти за проживання.

Або ж ці кошти можуть врахувати в майбутні платежі за проживання. Про це розповів Шкарлет в ефірі одного з телеканалів, передає 24 канал.

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За його словами, МОН рекомендував ректорам вишів повернути гроші тим студентам, які виїхали з гуртожитків з обов'язковим збереженням місця поселення. Для цього стеднт повинен написати заяву. В такому випадку йому повернуть кошти або зарахують їх на наступний період проживання.

Зокрема, мають повернути кошти за непрожитий в гуртожитку час. Адже у Міносвіти рекомендували школам піти на дистанційне навчання на місяць з 15 жовтня.

До слова, рекомендація МОН про перехід вишів на дистанційне навчання та виселення студентів з гуртожитку на цей час не стосується сиріт, студентів з регіонів з червоним рівнем епідемічної небезпеки, іноземних громадян та осіб без громадянства, а також студентів, які поєднують навчання з роботою.

Зазначимо, що в Київській області майже 4 тисячі студентів виїхали з гуртожитків, однак ще 336 студентів залишилися там жити із дотриманням протиепідемічних умов.