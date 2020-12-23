Міносвіти спільно з Мінфіном розробляють нові можливості стипендіального забезпечення. Зокрема, коло стипендіатів планують розширити, а студентам хочуть виплачувати ще й премії.

Про напрацювання Міністерством освіти і науки спільно з Міністерством фінансів нових можливостей стипендіального забезпечення повідомив Сергій Шкарлет, пише пресслужба Міносвіти.

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Нещодавно Міністерство запропонувало зміни щодо розширення можливостей стипендіального забезпечення, зокрема преміювання студентів, збільшення кола стипендіатів,

– зазначив Шкарлет.

За його словами, обидва відомства опрацюють це питання, а в найближчому майбутньому зміни запрацюють. Шкарлет додав, що "студентство має бути задоволеним".

Довідка. У Державному бюджеті на 2021 рік заклали 3,94 мільярда гривень для виплати академічних стипендій.

Що відомо про призначення Шкарлета міністром