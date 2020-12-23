Студентам планують платити премії, – Шкарлет
Міносвіти спільно з Мінфіном розробляють нові можливості стипендіального забезпечення. Зокрема, коло стипендіатів планують розширити, а студентам хочуть виплачувати ще й премії.
Про напрацювання Міністерством освіти і науки спільно з Міністерством фінансів нових можливостей стипендіального забезпечення повідомив Сергій Шкарлет, пише пресслужба Міносвіти.
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Нещодавно Міністерство запропонувало зміни щодо розширення можливостей стипендіального забезпечення, зокрема преміювання студентів, збільшення кола стипендіатів,
– зазначив Шкарлет.
За його словами, обидва відомства опрацюють це питання, а в найближчому майбутньому зміни запрацюють. Шкарлет додав, що "студентство має бути задоволеним".
Що відомо про призначення Шкарлета міністром
- На посаду міністра освіти Верховна Рада призначила його 17 грудня.
- Після цього студенти деяких вишів України влаштували акції протесту, вимагаючи відставки Шкарлета.
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