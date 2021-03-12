Колишня міністерка освіти і науки Лілія Гриневич вважає, що Україна має змінити підхід до вищої освіти. Адже студентам нудно навчатися у вітчизняних вишах, тому вони обирають закордонні університети.

Зокрема, Лілія Гриневич вважає, що університетській освіті потрібні якісні магістерські програми, міждисциплінарні курси та курси, які спрямовані на нові професії на ринку праці.

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Окрім того, за її словами, варто розширювати післядипломні програми.

На думку Гриневич, також потрібні гнучкі форми навчання, коли частина занять проводиться очно, а частина – дистанційно. Бо якщо університети не будуть розвивати ці нові підходи, то вони втратять абітурієнтів.

Адже сьогодні існує безліч онлайн-платформ, тому студенти, котрі знають іноземні мови, отримавши доступ до них, відмовляються від академічних спільнот, які працюють нудно та є далекими від ринку праці,

– каже Гриневич.

За словами екс міністерки освіти, можна поїхати до закордонних вишів та порівняти їх з українськими.

"Але з іншого боку, якщо ви орієнтуєтесь виключно на онлайн-навчання, то ви втрачаєте величезну цінність по створенню академічних спільнот, які повинні пропонувати якісь рішення для суспільства, впливати на життя громади", – додала Лілія Гриневич.

До слова, Міністерство освіти і науки планує запустити у 2021 році електронну систему моніторингу працевлаштування випускників вишів.

Цей показник необхідний, зокрема, для вдосконалення формули розподілу фінансування університетів. Більше про це – читайте за посиланням.