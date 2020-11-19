Студентам, які навчаються на медичних спеціальностях, планують знизити порогові бали для проходження іспиту "Крок-1", який складається після третього курсу.

Відповідний наказ чекає публікації у "Офіційному віснику", його оприлюднять 27 листопада. Про це повідомила народна депутатка Юлія Гришина у фейсбуці.

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За її словами, зараз сертифікати видають тим, хто склав іспит на 60,5, але з новим наказом його видаватимуть і тим, хто склав іспит на 55,5-60,4.

Чому так? Гришина додала, що 2020 рік був важким і необхідно реагувати на ці виклики.

Що відомо про іспити для студентів-медиків?

Іспит "Крок-1" студенти складають наприкінці третього курсу навчання. Він перевіряє рівень знань медиків з таких дисциплін – анатомії, фізіології, гістології, фармакології, патологічні анатомії, фізіології та інших.

Іспит "Крок-2" студенти складають в кінці шостого курсу. Він перевіряє знання з клінічних дисциплін, в яких майбутні лікарі намагаються підібрати найбільш коректний метод діагностики чи лікування патології, зазначеної в умові.

Іспит "Крок-3" складається під час навчання в інтернатурі. Це іспит, який базується на освітньо-професійній програмі підготовки спеціаліста за певною лікарською спеціальністю.

До слова, у МОН оприлюднили нові правила вступу на 2021 рік. Так, для вступу на медичні спеціальності абітурієнтам необхідно буде складати ЗНО з трьох навчальних предметів: українська мова і література, математика, один предмет на вибір: біологія, фізика або хімія.