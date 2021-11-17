Про це повідомила у соцмережах міська поліклініка. При собі студенти повинні мати паспорт.

До теми Релігія, страх і примус: чому вчителі відмовляються робити вакцинацію проти COVID-19

"Чернівецька міська поліклініка №1 запрошує на щеплення у "Юність Буковини". Кожен студент гарантовано отримає подаруночок! Чекаємо вас з 13.00”, – повідомили в поліклініці.

Мер міста Роман Клічук написав у фейсбуці, що понад 40% вакцинованих в області – це саме чернівчани. І цей відсоток впевнено зростає – щодня в місті вакцинують до двох тисяч людей.

"Наразі Чернівці – у числі лідерів по темпам вакцинації у порівнянні з нашими сусідами", – додав він.

Темпи вакцинації в Україні! За 16 листопада в Україні проти коронавірусу вакцинували понад 294 тисяч людей. З них 114 тисяч отримали першу дозу щеплення, інші 180 тисяч – другу.



Загалом від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили понад 12 мільйонів людей, з них отримали дві дози – 9 мільйонів українців.

Коронавірус у Чернівцях

За минулу добу, 16 листопада, в Чернівецькій області зафіксували ще 199 нових випадків COVID-19. Загалом від початку пандемії на Буковині виявили понад 113 тисяч випадків коронавірусу, з них 2694 осіб померли.

На сьогодні Чернівецька область належить помаранчевої зони карантину. Заступник міського голови повідомив, що якщо кількість госпіталізацій буде падати – Буковина зможе перейти до жовтої зони вже цього тижня.

До слова, у Чернівецькій області з понеділка, 15 листопада, відновили очне навчання у школах. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук запевнив, що за час дистанційки посилені карантинні обмеження в області допомогли "збити" стрімке наростання коронавірусу.

Текст публікації міської поліклініки №1:

Акція-вакцинація. Чернівецька міська поліклініка №1 вітає молодь з Міжнародним днем студента та запрошує на щеплення у "Юність Буковини"!

Кожен студент гарантовано отримає подаруночок! При собі мати паспорт. Чекаємо на вас з 13:00! Вулиця Героїв Майдану, 5. Вакцинуйся і святкуй.