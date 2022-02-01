Студента КПІ, який встановив камеру в жіночій душовій, не покарають: суд закрив справу

Студента Київського політехнічного інституту, який встановив приховану камеру в жіночій душовій гуртожитку, звільнили від кримінальної відповідальності.

Адвокат студента запропонував закрити справу через "дієве каяття" обвинувачуваного. І Солом'янський районний суд Києва підтримав таке рішення.

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За словами адвоката, дві потерпілі у цій справі попросили закрити кримінальне провадження, оскільки не мають претензій та отримали відшкодування.

Захисник також зазначив, що хлопець здійснив кримінальне правопорушення вперше, щиро кається та визнає провину.

Суд підтримав позицію адвоката та звільнив студента від кримінальної відповідальності, а провадження проти нього – закрив.

Що з речовими доказами у кримінальному провадженні? Мінікамеру SQ11 1080Р конфіскували в дохід держави, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а micro SD мають знищити.

Що відомо про інцидент з камерою у душовій

Наприкінці жовтня 2021 року студентки КПІ знайшли в жіночій душовій гуртожитку №7 приховану камеру. Завдяки записаному на ній відео, вдалося розпізнати обличчя студента, який цю камеру встановив.



Студент встановив камеру в жіночому душі / Фото КПІ

Справа набула розголосу – студентки звернулися до керівництва вишу та у поліцію. Тож через скандал, студента виселили з гуртожитку.

Поліція почала розслідування та відкрила кримінальне провадження за статтею №182 – порушення недоторканності приватного життя. 18-річному студенту загрожувало до 3 років обмеження волі.

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