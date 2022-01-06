Студент покинув університет заради біткоїна: як криптовалюта зробила його мільйонером

Американець Джон Пол Барік у шкільному віці захопився криптовалютами. Через це хлопцеві навіть довелося покинути коледж та університет, щоб весь час займатися криптовалютою. Тепер це дозволяє йому заробляти 1,3 мільйона доларів на місяць.

Коли хлопець вирішив займатися криптовалютою

Ще будучи школярем, у 2012 році Джон Пол Барік з Техасу купив близько 20 біткоїнів на 1400 доларів і паралельно з навчанням торгував криптовалютою.

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Джон зізнається, що тоді він і подумати не міг, що це заняття зробить його мільйонером.

Мене привабив той факт, що для покупки монет не треба досягати певного віку. Але я не очікував, що це буде так популярно,

– каже він.

Згодом хлопець вирішив займатися майнінгом.

Криптовалюта – це такий собі запис про цифровий код, який зберігається в інтернеті. Щоб зрозуміти як цей запис може з'явитися, потрібно познайомитися з таким поняттям, як "майнінг" або видобуток криптовалюти.Пояснення про майнінг на прикладі заводу . Для створення будь-якого товару потрібна певна сировина, якою забезпечують підприємство постачальники. Матеріали, які постачають на виробництво, відправляються у великий переробний верстат, в якому створюється кінцевий продукт. Приблизно аналогічний процес відбувається і при "майнінгу" криптовалюти, з тією лише відмінністю, що весь процес відбувається у вигляді передачі інформації.

Як криптовалюта зробила студента мільйонером

Першу свою майнінгову установку Джон зібрав у підвалі батьківського будинку у 2017 році. Він стверджує, що батьки підтримували його починання.

Вперше ідея створити власну майнінгову ферму виникла, коли у 2013 році мій вчитель з англійської задав класу розробити бізнес-план. Я це зробив і почав купувати на eBay відеокарти, щоб запускати майнери в ящику з-під молока у себе вдома,

– згадує Джон Пол Барік.

Незабаром американець розширив бізнес – найняв кількох друзів, разом із якими створював у підвалі майнінгові установки та продавав їх через інтернет. Так було зароблено перші 2 мільйони доларів.

Це дозволило Джону з'їхати з батьківського дому та розширити бізнес. На тлі різкого стрибка курсу біткоїну підприємець кинув навчання в Університеті Північної Кароліни й орендував склад, де збудував майнінгову ферму.

"Коледж – величезний борг для всіх, окрім студентів інженерних і наукових напрямів. Тобі не потрібен науковий ступінь, аби досягти успіху. Треба просто кілька років уперто працювати", – вважає криптомільйонер.

Зараз Джон продовжує займатися майнінгом. Його криптоферма налічує 23 працівників, які обслуговують близько 1300 комп'ютерів, а щоденний дохід підприємства становить 40 тисяч доларів.

Окрім того, він вкладає значну частку грошей у розширення бізнесу. 2022 року бізнесмен планує відкрити ще один офіс у штаті Оклахома.

Джей Пі, як його називають друзі, прославився навіть у тіктоці. Там він регулярно ділиться з підписників своїми ідеями та жартами щодо бізнесу. Деякі ролики Джона набирають десятки мільйонів переглядів.

Майнінг – це дуже енерговитратне заняття. За даними Університету Кембриджа, для видобутку криптовалюти в середньому витрачається близько 121 терават електроенергії в рік, що можна порівняти з потребами цілих країн.До того ж, криптовалюти є дуже волатильним активом. Тому всі інвестиції в цей сектор необхідно робити максимально обережно та суто на свій страх і ризик.

До слова, англійський школяр Барнабі Суінберн за рівнем інтелекту випередив Альберта Ейнштейна. Його IQ був на рівні 162 балів (а рівень Ейнштейна вважається – 160 балів). Зараз хлопець захоплюється ринком криптовалют і вкладає в це заощадження.