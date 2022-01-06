Коли хлопець вирішив займатися криптовалютою

Ще будучи школярем, у 2012 році Джон Пол Барік з Техасу купив близько 20 біткоїнів на 1400 доларів і паралельно з навчанням торгував криптовалютою.

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Джон зізнається, що тоді він і подумати не міг, що це заняття зробить його мільйонером.

Мене привабив той факт, що для покупки монет не треба досягати певного віку. Але я не очікував, що це буде так популярно,

– каже він.

Згодом хлопець вирішив займатися майнінгом.

Довідка! Криптовалюта – це такий собі запис про цифровий код, який зберігається в інтернеті. Щоб зрозуміти як цей запис може з'явитися, потрібно познайомитися з таким поняттям, як "майнінг" або видобуток криптовалюти.



Пояснення про майнінг на прикладі заводу. Для створення будь-якого товару потрібна певна сировина, якою забезпечують підприємство постачальники. Матеріали, які постачають на виробництво, відправляються у великий переробний верстат, в якому створюється кінцевий продукт. Приблизно аналогічний процес відбувається і при "майнінгу" криптовалюти, з тією лише відмінністю, що весь процес відбувається у вигляді передачі інформації.

Як криптовалюта зробила студента мільйонером

Першу свою майнінгову установку Джон зібрав у підвалі батьківського будинку у 2017 році. Він стверджує, що батьки підтримували його починання.

Вперше ідея створити власну майнінгову ферму виникла, коли у 2013 році мій вчитель з англійської задав класу розробити бізнес-план. Я це зробив і почав купувати на eBay відеокарти, щоб запускати майнери в ящику з-під молока у себе вдома,

– згадує Джон Пол Барік.

Незабаром американець розширив бізнес – найняв кількох друзів, разом із якими створював у підвалі майнінгові установки та продавав їх через інтернет. Так було зароблено перші 2 мільйони доларів.

Це дозволило Джону з'їхати з батьківського дому та розширити бізнес. На тлі різкого стрибка курсу біткоїну підприємець кинув навчання в Університеті Північної Кароліни й орендував склад, де збудував майнінгову ферму.

"Коледж – величезний борг для всіх, окрім студентів інженерних і наукових напрямів. Тобі не потрібен науковий ступінь, аби досягти успіху. Треба просто кілька років уперто працювати", – вважає криптомільйонер.

Зараз Джон продовжує займатися майнінгом. Його криптоферма налічує 23 працівників, які обслуговують близько 1300 комп'ютерів, а щоденний дохід підприємства становить 40 тисяч доларів.

Окрім того, він вкладає значну частку грошей у розширення бізнесу. 2022 року бізнесмен планує відкрити ще один офіс у штаті Оклахома.

Джей Пі, як його називають друзі, прославився навіть у тіктоці. Там він регулярно ділиться з підписників своїми ідеями та жартами щодо бізнесу. Деякі ролики Джона набирають десятки мільйонів переглядів.

Зверніть увагу! Майнінг – це дуже енерговитратне заняття. За даними Університету Кембриджа, для видобутку криптовалюти в середньому витрачається близько 121 терават електроенергії в рік, що можна порівняти з потребами цілих країн.



До того ж, криптовалюти є дуже волатильним активом. Тому всі інвестиції в цей сектор необхідно робити максимально обережно та суто на свій страх і ризик.

До слова, англійський школяр Барнабі Суінберн за рівнем інтелекту випередив Альберта Ейнштейна. Його IQ був на рівні 162 балів (а рівень Ейнштейна вважається – 160 балів). Зараз хлопець захоплюється ринком криптовалют і вкладає в це заощадження.