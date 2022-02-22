Як йдеться у наказі Міносвіти, зазвичай такі випробування проводяться в закладах освіти або організовується як єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), яке проводять у формі ЗНО.

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З переліком іспитів та фахових випробувань у магістратуру по кожній спеціальності можна ознайомитись за посиланням.

Строки реєстрації вступників у магістратуру

Обов’язковою умовою складання єдиного вступного іспиту з іноземних мов (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування з права (ЄФВВ) для вступу в магістратуру є реєстрація вступника приймальною комісією вишу.

Реєстрація для складання ЄВІ з іноземної мови та ЄФВВ вступників розпочинається 26 квітня (з 9:00) та закінчується 17 травня (о 18:00).

Строки проведення ЄВІ та ЄФВВ

Вступні випробування проводяться в три етапи:

основна сесія;

додаткова сесія;

спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту.

У 2022 році основна сесія єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування буде проводитися з 20 червня по 2 липня.

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови (англійської, німецької, французької та іспанської) відбудеться 22 червня.

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) складається з двох тестів: із загальних навчальних компетентностей (ЗНК) та предметного.

Тестування із ЗНК відбудеться 20 червня. Предметні тести ЄФВВ відбудуться у різні дати в залежності від обраної вступником спеціальності, а саме:

економіка та міжнародна економіка – 24 червня;

право та міжнародне право – 24 червня;

облік та фінанси – 29 червня;

політологія та міжнародні відносини – 29 червня;

психологія та соціологія – 29 червня;

управління та адміністрування – 1 липня.

Додаткова сесія для певних категорій вступників проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти.

Спеціально організована сесія ЄВІ проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти єдиний вступний іспит;

не зареєструвалися для участі в основній сесії єдиного вступного іспиту.

Строки проведення фахових випробувань

У 2022 році фахові вступні випробування проводяться з 18 липня по 30 липня.

Складання додаткових фахових вступних випробувань проводиться в разі, якщо таке випробування передбачено правилами прийому вишу та лише для тих вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю.

Їх складання розпочинається 11 травня та закінчується 30 травня, а для тих осіб, які вже складали єдиний вступний іспит з іноземної мови, – з 18 липня по 30 липня.

Водночас вступні іспити з іноземної мови в закладах вищої освіти проводяться за графіком основної та додаткової сесій єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Строки прийому документів і реєстрації е-кабінетів

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня для вступників, які склали єдиний вступний іспит у 2020 та 2021 роках, 13 липня – для вступників, які склали єдиний вступний іспит у 2022 році.

Прийом заяв і документів для участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти розпочинається 15 липня, крім вищих військових вишів, і закінчується 22 липня для осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ та ЄФВВ.

Строки зарахування магістрів на навчання

Рекомендації для зарахування за державним замовленням (на бюджет) надаються 2 серпня.

Вимоги до зарахування (подання оригіналів документів) мають бути виконані до 18:00 години 8 серпня.

Наказ про зарахування на бюджет видається 9 серпня.

А для вступу в магістратуру на контракт на основі ступеня бакалавра заклади освіти у можуть встановлювати додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання у межах з 1 вересня по 30 листопада.

При цьому, залежно від спеціальності, на яку вступає особа, використовуються результати ЄФВВ та ЄВІ або ФВВ та ЄВІ.

Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання на контракт, здійснюється не пізніше ніж 19 серпня.