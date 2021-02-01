Як стримувати емоції на роботі та керувати під час кризи: 5 відео від TED для бізнесменів

Коронавірус вніс свої корективи в організацію та діяльність багатьох сфер бізнесу. Американська платформа TED пропонує підприємцям коментарі та лекції провідних спікерів світу.
Джерело: 24 канал
Як пояснити свою ідею інвесторам, розпочати власну справу та втримати існуючий бізнес на плаву під час коронакризи, – про це й не тільки розповідають провідні експерти та успішні бізнесмени на платформі TED.
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Освіта 24 підібрала кілька цікавих конференцій та лекцій від TED для підприємців, які можуть бути корисними для розвитку власної справи.
Technology Entertainment Design (TED) – це некомерційна організація Сполучених Штатів Америки, яка займається розповсюдженням прогресивних та цікавих ідей.
Конференції спершу зосереджувалися на темах технологій, розваг та дизайну, а вже згодом були залучені спікери та експерти з наступних галузей:
Зазвичай конференції проходять у формі коротких бесід спікерів з глядачами у залі, а середня тривалість виступів складає близько 18 хвилин.Підказка! Більшість відео доступні виключно англійською мовою, але в декількох з них можна увімкнути російські чи українські субтитри.
Покірність, прозорість та терміновість – запорука успішного керівництва як великою, так і маленькою організацією. Експертка з питань лідерства Еммі Едмондсон дає чіткі поради, як керівнику втримати кермо лідерства за будь-яких обставин.
How to lead in a crisis. Відео TED
Як передові світові лідери заробили довіру споживачів та інвесторів? Вони не тільки презентували цифри та плани, але й розповідали цікаві історії.
Консультантка з питань лідерства Карен Ебер відкриває таємниці, на що варто звертати увагу під час презентації стартапу інвесторам та як зацікавити людей своїм проєктом.
How your brain responds to stories. Конференція TED
В сучасному світі новітні технології дозволяють швидше та легше комунікувати, але аж ніяк не створювати міцні зв'язки, особливо у робочій сфері. Роберт Реффкін дає підказки, як встановити автентичні зв'язки з колегами та підлеглими на роботі.
5 ways to create stronger connections. Відео TED
COVID-19 змінить все, зокрема те, як ми навчаємося та працюємо. Чи відійде традиційне поняття робочого процесу у небуття? Технологічний футурист Бен Прінг розповів про майбутнє у провокативному інтерв'ю.
The new jobs of the future. Інтерв'ю TED
Неможливо просто вимкнути свої почуття, коли ви заходите до офісу. Відчувати емоції – це природна властивість людини. Психологиня Ліз Фоссліен розповідає, як справлятися з емоціями на роботі в складних та напружених ситуаціях.
How to embrace emotions at work. Відео TED