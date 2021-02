Як стримувати емоції на роботі та керувати під час кризи: 5 відео від TED для бізнесменів

Коронавірус вніс свої корективи в організацію та діяльність багатьох сфер бізнесу. Американська платформа TED пропонує підприємцям коментарі та лекції провідних спікерів світу.

Як пояснити свою ідею інвесторам, розпочати власну справу та втримати існуючий бізнес на плаву під час коронакризи, – про це й не тільки розповідають провідні експерти та успішні бізнесмени на платформі TED.

Освіта 24 підібрала кілька цікавих конференцій та лекцій від TED для підприємців, які можуть бути корисними для розвитку власної справи.

Що відомо про TED

Technology Entertainment Design (TED) – це некомерційна організація Сполучених Штатів Америки, яка займається розповсюдженням прогресивних та цікавих ідей.

Конференції спершу зосереджувалися на темах технологій, розваг та дизайну, а вже згодом були залучені спікери та експерти з наступних галузей:

природничі науки;

мистецтво;

освіта;

культура;

глобальні проблеми;

сталий розвиток;

бізнес.

Зазвичай конференції проходять у формі коротких бесід спікерів з глядачами у залі, а середня тривалість виступів складає близько 18 хвилин.

Як бути керівником під час кризи

Більшість відео доступні виключно англійською мовою, але в декількох з них можна увімкнути російські чи українські субтитри.

Покірність, прозорість та терміновість – запорука успішного керівництва як великою, так і маленькою організацією. Експертка з питань лідерства Еммі Едмондсон дає чіткі поради, як керівнику втримати кермо лідерства за будь-яких обставин.

How to lead in a crisis. Відео TED

Як розповісти про ідею інвесторам

Як передові світові лідери заробили довіру споживачів та інвесторів? Вони не тільки презентували цифри та плани, але й розповідали цікаві історії.

Консультантка з питань лідерства Карен Ебер відкриває таємниці, на що варто звертати увагу під час презентації стартапу інвесторам та як зацікавити людей своїм проєктом.

How your brain responds to stories. Конференція TED

5 шляхів встановити міцні зв'язки

В сучасному світі новітні технології дозволяють швидше та легше комунікувати, але аж ніяк не створювати міцні зв'язки, особливо у робочій сфері. Роберт Реффкін дає підказки, як встановити автентичні зв'язки з колегами та підлеглими на роботі.

5 ways to create stronger connections. Відео TED

Нові професії майбутнього

COVID-19 змінить все, зокрема те, як ми навчаємося та працюємо. Чи відійде традиційне поняття робочого процесу у небуття? Технологічний футурист Бен Прінг розповів про майбутнє у провокативному інтерв'ю.

The new jobs of the future. Інтерв'ю TED

Як стримувати емоції на роботі

Неможливо просто вимкнути свої почуття, коли ви заходите до офісу. Відчувати емоції – це природна властивість людини. Психологиня Ліз Фоссліен розповідає, як справлятися з емоціями на роботі в складних та напружених ситуаціях.

How to embrace emotions at work. Відео TED