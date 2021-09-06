Стрілянину з арбалета у полтавській школі розслідують як замах на вбивство
Джерело:Нацполіція
У Полтаві на території однієї з міських шкіл 19-річна дівчина відкрила стрілянину з арбалета. Внаслідок інциденту постраждали дві вчительки – їх госпіталізували.
Зловмисницю вдалося оперативно затримати, встановити особу та допитати. Співробітники місцевої поліції також відкрили кримінальне провадження.
Що цьому передувало У Полтаві дівчина біля школи стріляла з арбалета та поранила двох вчителів
Правоохоронці кваліфікували дії 19-річної дівчини як замах на вбивство.
- Окрім цього, зазначається, що наразі триває розслідування інциденту.
Кажуть вона (дівчина, що стріляла з арбалета – 24 канал) цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя,
– написали у соцмережі.
До слова, зловмисниця відвідувала цей навчальний заклад до 4 класу.Зверніть увагу! Під час стрілянини з арбалета дівчина поранила вчительку та завідувачку школи.
- Одній з педагогів стріла наскрізь пробила руку.