Зловмисницю вдалося оперативно затримати, встановити особу та допитати. Співробітники місцевої поліції також відкрили кримінальне провадження.

Що цьому передувало У Полтаві дівчина біля школи стріляла з арбалета та поранила двох вчителів

Правоохоронці кваліфікували дії 19-річної дівчини як замах на вбивство.

Окрім цього, зазначається, що наразі триває розслідування інциденту.

Кажуть вона (дівчина, що стріляла з арбалета – 24 канал) цілеспрямовано хотіла застрелити конкретного вчителя,

– написали у соцмережі.

До слова, зловмисниця відвідувала цей навчальний заклад до 4 класу.

Зверніть увагу! Під час стрілянини з арбалета дівчина поранила вчительку та завідувачку школи. Одній з педагогів стріла наскрізь пробила руку.

У Полтаві дівчина відкрила стрілянину з арбалета в школі / Колаж 24 каналу