Страховка, відпочинок та поклони: де у світі найбільше поважають вчителів

В Україні універсальний прояв ввічливості до вчителя – це коли учні встають під час того, як педагог заходить до класу. Виявляється, у більшості країн все ще цікавіше – учителю можуть кланятися або навіть цілувати руки. Де найбільше поважають вчителів – читайте у статті.

До святкування Дня вчителя, яке проходить 5 жовтня, подивіться приклади різних культурних традицій у ставленні до педагогів.

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Де найбільше поважають вчителів

Китай: поклони і помпезний День вчителя

У Китаї вчителів цінують, а професію педагога називають "священною". Коли учні зустрічають викладача, вони обов’язково вклоняються, незалежно від того, чи викладає в них цей вчитель.

А в законі для вчителів вказано, що середня зарплата вчителів повинна бути не меншою або більшою за середню зарплату держслужбовця. Наразі зарплата вчителя в Китаї стартує від 1000 доларів на місяць.

Окрім того, у Китаї помпезно святкують День вчителя. Там 10 вересня проводять мітинги, урочисті зустрічі та церемонії нагородження. Учні дарують вчителям подарунки та квіти. Цікавий факт: у давнину діти на знак поваги до свого вчителя мили йому ступні.

Туреччина: вчителю цілують руки

Турецькі батьки, коли приводять дитину до школи, кажуть учителеві: «Він увесь ваш». Вони намагають завести дружні стосунки з педагогами, запрошують їх до себе в гості, а під час свят відправляють до них дітей з подарунками.

Тут прийнято звертатися "Мій учителю/Моя вчителько". Випускники цілують учителям руки, щоб висловити вдячність і любов. Особливо якщо їм за 50 років. Ніхто не здивується, якщо учень і просто так поцілує руку старенькому педагогу.



Учень цілує руку вчителю в Туреччині / Фото Pinterest

Але за низькі оцінки більше соромитимуть учителя, що не навчив учня. А адміністрація школи може змусити займатися з ним понаднормово.

США: вчителі мають мільйонну страховку та відпочивають 2 місяці

Середня зарплата педагога в США на місяць — 4800 доларів, Але щоб отримати роботу в школі, треба не лише закінчити університет, а й отримати спеціальну ліцензію на викладання.

Відпочивають американські вчителі два місяці влітку, а медична страховка покриває 70% витрат. Середнє навантаження освітянина – 40 годин на тиждень. При цьому вчитель зобов’язаний спілкуватись із батьками учня через електронну пошту чи сайт школи.

Проте учні можуть подавати в суд на вчителя. Діти й підлітки запросто можуть звинуватити педагога в сексуальних домаганнях, расизмі чи булінгу. Саме тому профспілки страхують викладачів на суми від мільйона доларів.

Ізраїль: учні сперечаються і перекрикують педагога

В цій країні авторитет учителю ще треба заслужити. Він має зацікавити дітей чимось незвичним, щоб його слухали. Цікаво, що в Ізраїлі, як і в Україні, у молодших класах учителів зустрічають, підводячись з місць. Але діти при цьому можуть голосно розмовляти.

А під час уроку вчителям доводиться їх перекрикувати. Окрім того, ізраїльські учні постійно сперечаються та дискутують із педагогом, їх за це навіть хвалять.

Японія: авторитет вчителя похитнувся

У Ізраїлі дітям змалечку не забороняють казати дорослим все підряд. Наприклад, "Ти мене дістав", щоб не тримати нічого в собі. Адже заборони на природні прояви заважають дитині розвиватися. Як доводять опитування, у школярів в Ізраїлі один з найвищих рівнів впевненості у собі та стресостійкості.

В цій країні учні вклоняються вчителям під час вітання зранку. А можуть і просто сказати: «Доброго ранку/до побачення, сенсею!» (сенсей — учитель). Можуть ще прізвище додавати. Вчитель звертається до учнів на «ти», може і насварити.

У Японії високо шанують вчителів, але останнім часом з’явилася тенденція їх критикувати. Деякі батьки взяли за звичку конфліктувати у школі, якщо в їхніх дітей проблеми.

Франція: учні з учителем на "ти", але обіймашки заборонені

У Франції до вчителя прийнято звертатися "мадам" або "месьє", можуть навіть на "ти" спілкуватися. Перше, чого вчать учнів молодшої школи — вчителя не можна перебивати або встрявати в його розмову.

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Тим не менше, панібратства у Франції немає. Школярі не гасають коридорами й питають дозволу, якщо хочуть вийти. Окрім того, педагогу не прийнято обіймати дитину, навіть якщо вона плаче. Натомість прийнято зустрічати учнів біля входу до школи.

Німеччина: голос на учня підвищувати не можна, подарунки вчителю – до 10 євро

Вчителі та учні в школах Франції курять окремо, в спеціально відведених місцях. Так, педагог не може заборонити палити підлітку, якщо в нього є письмова згода батьків. Такий "дозвіл на куріння" є у більшості старшокласників.

У школі Німеччини навіть до першачків вчителі звертаються на «ви». Учні не встають, коли педагог заходить до класу, але обов’язково вітаються хором.

Для педагогів є кілька чітких правил, за недотримання яких можуть звільнити. Найважливіше — на дітей не можна підвищувати голос, не можна їх порівнювати, не можна розповідати стороннім про оцінки.

Щодо подарунків учителям – презент вартістю понад 10 євро вважатиметься хабарем, тож педагоги не звикли до розкішних подарунків. Навіть якщо це клас випускників — віддячити вчителю крутим подарунком неможна.

Дослідження про статус вчителя

Останнє глобальне дослідження про статус вчителів у різних країнах проводив фонд The Varkey Foundation у 2018 році (серед українців опитування не проводили).

Виявилося, що в більшості країн вчителі вважають власний статус вищим, ніж думає громадськість. Статус залежить також від рівня: директорів сприймають престижнішими за вчителів. А вчителі середньої школи "крутіші" за вчителів початкової.

Що показало дослідження про вчителів:

В Азії вчителів шанують більше, ніж в європейських країнах. Найвища престижність вчителів у Китаї, Малайзії і Тайвані.

Найнижчі за статусом педагоги в Бразилії та Ізраїлі.

Середній показник поваги до вчителя — на 7 місці з 14 професій, що свідчить про середній рейтинг професії у світі.

Більшість європейських країн вважає, що учні переважно не поважають вчителів. А от у Китаї думають навпаки (80% впевнені у шанобливому ставленні школярів).

До вибору освітньої професії дітей спонукають понад 50% батьків у Китаї, Індії, Гані та Малайзії, і тільки 8% роблять це в Ізраїлі та Росії.

У більшості країн опитані вважають, що фактична заробітна плата вчителів нижча за справедливу.

Також в опитування було завдання "Слово-асоціація", щоб виміряти спонтанне, несвідоме сприйняття вчителів. Виявилося, що несвідомо вчителів сприймають переважно дуже позитивно. У багатьох країнах більшість опитаних відчувають, що вчителі дбайливі, працьовиті, впливові, розумні, надійні та надихають.

Чи впливає статус вчителя на успішність учнів? Є позитивний зв’язок між статусом вчителя і міжнародною успішністю учнів. Країни, в яких високий статус вчителя — Китай, Тайвань і Сінгапур, мають кращі навчальні результати, ніж країни, в яких статус викладача низький.

Країни-винятки – Туреччина та Індонезія. Статус викладача тут відносно високий, але навчальні результати дуже низькі.