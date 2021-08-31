Така ситуація склалася у гуртожитку Міжнародного гуманітарного університету на 9 станції Великого Фонтану. Керівництво вишу вирішило заселити протягом одного дня близько 800 студентів.

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Через це біля будівлі утворилася величезна черга зі студентів і їхніх батьків. Вони стояли в спеку під пекучим сонцем близько 15 годин. А тих, хто вирішив приїхати іншого дня, залякували втратою місця в гуртожитку.

Студентам довелося по кілька годин відстоювати черги на підпис договору, здачу довідок, оплату проживання й інші бюрократичні процедури.

Як студентів Міжнародного гуманітарного університету заселяли до гуртожитку: відео



Зазначимо, що президентом Міжнародного гуманітарного університету є колишній народний депутат Сергій Ківалов.

У гуртожитках Львівського національного університету ім. Івана Франка не вистачає місць для поселення студентів. Зокрема, для близько 500 першокурсників не можуть знайти місця у гуртожитку. Тому виш буде співпрацюєвати з університетами для виділення додаткових місць.

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До слова, Львівська обласна комісія ТЕБ і НС рекомендувала ректорам університетів поселяти в гуртожитки лише вакцинованих студентів.

Водночас у Міністерстві освіти і науки заявили, що невакциновані студенти можуть безперешкодно заселятися у гуртожитки. Там наголосили, що зараз немає жодних вимог щодо обов'язкової вакцинації студентів.