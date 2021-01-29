Президент України підписав указ, яким затвердив стипендії, премії і гранти українській молоді. Так, за ЗНО учні отримуватимуть щомісяця по 10 тисяч, переможці всеукраїнських олімпіад – разову премію у 20 тисяч, а переможці міжнародних олімпіад – 100 тисяч гривень.

Джерело: Офіс Президента

Щороку 10 учнів отримуватимуть по 120 тисяч гривень за ЗНО

Найкращі учасники зовнішнього незалежного оцінювання отримуватимуть щомісяця президентську стипендію в розмірі 10 тисяч гривень. Тобто за рік один учень отримає 120 тисяч гривень.

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Як розповів президент, за результатами ЗНО буде передбачено 250 стипендій для 10 учнів з кожного регіону України. Але гроші діти отримають лише за умови, що вони оберуть навчання в українському виші.

Щороку буде визначатися топ-10 найкращих учнів кожної області за результатами ЗНО. Кожен з цих учнів буде отримувати стипендію – 10 тисяч гривень щомісяця. Тобто всього 120 тисяч за рік кожен,

– заявив Володимир Зеленський.

20 та 100 тисяч гривень за перемогу в олімпіадах

Також передбачено премії для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад у вигляді разової виплати у розмірі 20 тисяч гривень кожному учневі. Водночас переможці міжнародних олімпіад отримають по 100 тисяч.

"До того ж, щомісячні стипендії від президента переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіад також отримують, це вже діє", – уточнив Володимир Зеленський.

Гранти на навчання у вишах за кордоном

За словами президента, кожного року виділятимуться президентські гранти для навчання за кордоном – у вишах США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади, Японії, Китаю, Південної Кореї тощо.

Але тут теж є обов’язкова умова – після здобуття диплома студенти мають повернутися в Україну та пропрацювати на державній службі протягом трьох років.

"Ми боремося за нашу талановиту молодь, за те, щоб у майбутньому вони працювали на благо України, і будемо підтримувати їх, як тільки можемо", – додав Зеленський.

Додамо, що згідно з указом, уряд має за наступні два місяці розробити та затвердити порядки призначення та виплати цих стипендій, премій і грантів від президента. Окрім того, уряд має передбачати у держбюджеті видатки на відповідні виплати.